Resultados de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado: números ganadores de hoy 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, El Paisita, El Dorado y La Caribeña realizaron sus respectivos sorteos en las modalidades de día y tarde. Los tres juegos de azar regionales dieron a conocer las cifras ganadoras de la jornada.

Los resultados son consultados por quienes participan en estas loterías con la expectativa de obtener alguno de los premios. Por eso, es importante revisar cuidadosamente los números publicados y compararlos con los registrados en el tiquete para confirmar si hubo algún acierto.

Resultados ganadores del 12 de noviembre de 2026

El Paisita 1 (Día)

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita 2 (Noche)

Premio mayor: pendiente

El Suertudo: pendiente

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6909

La Quinta: 9

El Dorado Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo consultar y verificar los resultados?

Quienes participaron en los sorteos pueden comprobar sus apuestas a través de los canales oficiales de los operadores autorizados. Para ello, deben comparar los números publicados con la combinación seleccionada y verificar que corresponda a la modalidad en la que jugaron.

Asimismo, es importante conservar el comprobante de la apuesta y consultar las condiciones de cada juego para confirmar si se cumplen los requisitos para reclamar un premio.

Los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña se difunden al cierre de cada jornada mediante los canales oficiales de sus operadores.