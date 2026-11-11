Resultados Super Astro Luna de hoy: estos son los ganadores del miércoles, 11 de noviembre

Cada noche del año, las personas apuestan su dinero para probar suerte e intentan ser ganadora de todas las loterías y juegos de azar que hay en el país. Este 11 de noviembre el sorteo se jugó con normalidad, ¿fue ganador?

El Super Astro Luna es, entre todos, uno de los sorteos más jugados, que se caracteriza por ser una lotería con 4 cifras y un signo para lograr el premio mayor.

Resultados Super Astro Luna del 11 de noviembre:

Número ganador: 3092

Signo ganador: Tauro

Si logró ganar, se recomienda a un punto de pago autorizado con su tiquete de pago en buen estado para recibir instrucciones sobre como reclamar el premio.

Para participar en este chance,, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para ganar hay acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal seleccionado. El valor de la apuesta puede ir desde los $500 hasta los $10.000 por jugada, según las condiciones que se entreguen.

Si se aciertan las 4 cifras y el signo, es posible ganar el valor apostado multiplicado por 42,000, si son tres cifras y el signo, 1,000 y si es dos cifras junto al signo, 100 veces.