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Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 11 de noviembre de 2026

Esta lotería es una de las más populares en Colombia para apostarle a la suerte y ganar millonarios premios.

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Redacción Loterías
11 de noviembre de 2026 a las 1:23 p. m.
Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales.
Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

Este miércoles, 11 de noviembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Logo oficial de Chontico Millonario
Logo oficial de Chontico Millonario Foto: Chontico Millonario

El sorteo 8611 dejó como número ganador el 2790, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 8.

Resultado de Chontico Día - 11 de noviembre

Premio mayor: 2790 - 8

  • Tres últimos: 790.
  • Dos últimos: 90.
  • Cifra completa: 2790.
  • La Quinta: 8.

Resultado de Chontico Noche - 11 de noviembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves, 12 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 10 de noviembre de 2026 - 7357. La Quinta: 8.
  • 9 de noviembre de 2026 - 3022. La Quinta: 1.
  • 8 de noviembre de 2026 - 9037. La Quinta: 1.

Chontico Noche

  • 10 de noviembre de 2026 - 2397. La Quinta: 0.
  • 9 de noviembre de 2026 - 3861. La Quinta: 6.
  • 8 de noviembre de 2026 - 5020. La Quinta: 5.
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