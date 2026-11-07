Lotería

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de sorteo del 7 de noviembre

Un nuevo juego se realizó y mostró los resultados de la jornada de este sábado.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

7 de noviembre de 2026 a las 8:46 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los sorteos de las loterías y chances de este sábado 7 de noviembre mantienen la atención de los jugadores que esperan conocer las cifras ganadoras de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Como ocurre habitualmente, los participantes podrán comparar los números anunciados con las combinaciones que seleccionaron en sus apuestas para determinar si obtuvieron algún premio.

No obstante, al momento de la consulta, los resultados correspondientes a esta jornada aún no se encontraban publicados. Debido a que cada juego tiene un horario establecido, los números oficiales se conocerán a medida que se lleven a cabo los respectivos sorteos.

Se recomienda consultar los canales oficiales de cada operador y revisar cuidadosamente las cifras antes de confirmar cualquier premio.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 7 de noviembre

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El Dorado Tarde

  • Número ganador: 1426
  • La Quinta: 1
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El Paisita Día

  • Número ganador: 6631
  • La Quinta: 3.
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El Paisita Noche

  • Número ganador: 9389
  • Animal: Cabra

La Caribeña Día

  • Número ganador: 5264
  • La Quinta: 2