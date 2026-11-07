¿Qué hacer si su carro se queda sin gasolina? Estos son los pasos para evitar accidentes y daños mecánicos

La ocasión en la que un conductor se queda sin gasolina puede llegar a darse por un descuido o por calcular mal la distancia hasta la siguiente bomba de combustible.

Cuando la gasolina se agota, el motor comienza a perder potencia hasta apagarse, por lo que es importante saber cómo reaccionar para evitar algún accidente.

¿Cómo actuar en una situación de este tipo?

Lo primero es mantener la calma. Si el vehículo comienza a presentar fallas por falta de gasolina, reduzca progresivamente la velocidad y active las luces intermitentes para advertir a los demás conductores.

Aproveche el impulso del carro para dirigirse hacia un lugar seguro, de preferencia una bahía, un parqueadero o el costado derecho de la vía. Evite detenerse en curvas, túneles, intersecciones o lugares con poca visibilidad.

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Una vez detenido, active el freno de mano y solicite asistencia en carretera o ayuda para conseguir combustible. Si debe salir, hágalo solo cuando las condiciones sean seguras y evite permanecer cerca del tráfico, más aún si es una zona de tráfico veloz.

También es importante instalar los elementos de señalización del kit de carretera en el momento que corresponde, procurando no exponerse al paso de otros vehículos.

¿Daños en el tanque?

Muchas personas tienen la duda de si quedarse sin gasolina puede dañar el tanque u otros componentes del carro. En estos casos, la falta de combustible puede ocasionar inconvenientes en algunos componentes.

Por ejemplo, la bomba de gasolina utiliza el propio combustible para ayudar a disipar el calor. Mantener habitualmente el tanque en niveles muy bajos puede favorecer su desgaste.

Además, cuando el motor se apaga, algunos sistemas de asistencia pueden dejar de funcionar como lo hacen siempre. En algunos vehículos, el volante puede sentirse más pesado y el pedal del freno puede exigir mayor fuerza para funcionar.

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En los vehículos con inyección electrónica, quedarse sin combustible también puede dificultar el encendido posterior, pues el sistema necesita recuperar la presión adecuada para alimentar el motor.

Si después de abastecer el tanque el carro no arranca o continúa presentando fallas, lo recomendable es solicitar una revisión técnica.

Algo que vale la pena agregar es que, si bien, quedarse sin combustible no implica una multa, el hecho de que el carro termine bloqueando una vía o una intersección, hace que el conductor reciba una multa de tipo C03, contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

Esta multa en el 2026 representa 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $875,452 a pagar para poder hacer distintos trámites vehiculares.