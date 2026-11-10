Super Astro Sol del 10 de noviembre: signo zodiacal y número del resultado ganador

El Super Astro Sol realizó este martes 10 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes esperaban conocer las cuatro cifras y el signo zodiacal que podrían convertirlos en ganadores de millones de pesos.

¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes, 10 de noviembre de 2026

El sorteo número 5577 se llevó a cabo a las 4:00 p. m., como parte de los juegos habituales de este chance, que se transmite de lunes a sábado por Canal 1.

Resultado del Super Astro Sol del martes 10 de noviembre

Los resultados de este juego de suerte y azar están compuestos por un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Para obtener un premio, la combinación elegida por el participante debe coincidir con la que arroja el sorteo.

Estos fueron los datos del sorteo de este martes:

Número ganador: 3717

3717 Signo zodiacal: Acuario

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Super Astro Sol?

Los resultados de los sorteos anteriores también permiten consultar las combinaciones que han salido en los últimos días. Estas fueron las cifras y los signos ganadores:

Lunes 9 de noviembre de 2026: número 9981, signo Piscis.

número 9981, signo Piscis. Sábado 7 de noviembre de 2026: número 9185, signo Libra.

número 9185, signo Libra. Viernes 6 de noviembre de 2026: número 8953, signo Sagitario.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego de suerte y azar en el que cada participante indica el valor de su apuesta y escoge un número de hasta cuatro cifras, junto con uno de los doce signos del zodiaco.

Para ganar, la combinación seleccionada debe coincidir con el resultado obtenido en el sorteo, que se realiza en vivo y en directo a través de Canal 1.

El juego tiene sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m. y ofrece a los participantes la posibilidad de obtener premios de acuerdo con las condiciones y modalidades de apuesta establecidas.