Lotería del Tolima este lunes, 9 de noviembre de 2026: número y quinta del premio mayor

Todos los lunes que no son festivos, en Colombia se juega la Lotería del Tolima y con ella, el sorteo de $3.500 millones que se entregan al jugador que tenga en su boleto el mismo número y la misma quinta que el que resulte como el ganador del premio mayor.

Para este 9 de noviembre, esta lotería jugó su sorteo 4195 y con su número y quinta ganadora pudo haber hecho millonario a un colombiano.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de noviembre de 2026

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche este lunes 9 de noviembre de 2026

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Sorteo: 4195

4195 Premio mayor: $3.500 millones

$3.500 millones Número ganador: 8349

8349 Serie ganadora: 243

La semana pasada esta lotería se jugó el martes, ya que el lunes fue festivo y esto afectó la cotidianidad del juego, aunque se desarrolló con la misma naturalidad de siempre.

En los últimos 10 juegos, estos fueron los resultados:

Martes, 3 de noviembre de 2026: Número 8708 | Serie 133.

Número 8708 | Serie 133. Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 0902 | Serie 082.

Número 0902 | Serie 082. Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.

Número 2891 | Serie 273. Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.

Número 3256 | Serie 070. Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.

Número 6241 | Serie 067. Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.

Número 6718 | Serie 171. Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.

Número 4008 | Serie 055. Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.

Número 6845 | Serie 051. Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.

Número 2680 | Serie 022. Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.

Además del premio mayor, la lotería contempla diferentes categorías de premios secos, entre ellas:

Casa para siempre.

Cero kilómetros.

Dulima Dorada.

El Top de la Suerte.

El Tren de la Fortuna.

Lluvia de Oro.

La Ráfaga Millonaria.

Los participantes deben comparar las cuatro cifras y la serie de sus billetes con los resultados del sorteo 4195. También pueden verificar las distintas categorías de premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el billete o la fracción correspondiente para realizar el trámite de reclamación.