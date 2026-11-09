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Lotería del Tolima este lunes, 9 de noviembre de 2026: número y quinta del premio mayor

Se jugó el sorteo 4195 de esta reconocida lotería.

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Redacción Loterías
9 de noviembre de 2026 a las 10:55 p. m.
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima Foto: Montaje SEMANA

Todos los lunes que no son festivos, en Colombia se juega la Lotería del Tolima y con ella, el sorteo de $3.500 millones que se entregan al jugador que tenga en su boleto el mismo número y la misma quinta que el que resulte como el ganador del premio mayor.

Para este 9 de noviembre, esta lotería jugó su sorteo 4195 y con su número y quinta ganadora pudo haber hecho millonario a un colombiano.

Este es el resultado del más reciente sorteo.
Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de noviembre de 2026
El Sinuano definió este domingo sus combinaciones ganadoras en los sorteos de Día y Noche.
Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche este lunes 9 de noviembre de 2026

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

  • Sorteo: 4195
  • Premio mayor: $3.500 millones
  • Número ganador: 8349
  • Serie ganadora: 243
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La semana pasada esta lotería se jugó el martes, ya que el lunes fue festivo y esto afectó la cotidianidad del juego, aunque se desarrolló con la misma naturalidad de siempre.

En los últimos 10 juegos, estos fueron los resultados:

  • Martes, 3 de noviembre de 2026: Número 8708 | Serie 133.
  • Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 0902 | Serie 082.
  • Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.
  • Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.
  • Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.
  • Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.
  • Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.
  • Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.
  • Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.
  • Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.

Además del premio mayor, la lotería contempla diferentes categorías de premios secos, entre ellas:

  • Casa para siempre.
  • Cero kilómetros.
  • Dulima Dorada.
  • El Top de la Suerte.
  • El Tren de la Fortuna.
  • Lluvia de Oro.
  • La Ráfaga Millonaria.

Los participantes deben comparar las cuatro cifras y la serie de sus billetes con los resultados del sorteo 4195. También pueden verificar las distintas categorías de premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el billete o la fracción correspondiente para realizar el trámite de reclamación.