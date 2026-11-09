Lotería del Tolima este lunes, 9 de noviembre de 2026: número y quinta del premio mayor

Todos los lunes que no son festivos, en Colombia se juega la Lotería del Tolima y con ella, el sorteo de $3.500 millones que se entregan al jugador que tenga en su boleto el mismo número y la misma quinta que el que resulte como el ganador del premio mayor.
Para este 9 de noviembre, esta lotería jugó su sorteo 4195 y con su número y quinta ganadora pudo haber hecho millonario a un colombiano.
Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 9 de noviembre de 2026
- Sorteo: 4195
- Premio mayor: $3.500 millones
- Número ganador: 8349
- Serie ganadora: 243
La semana pasada esta lotería se jugó el martes, ya que el lunes fue festivo y esto afectó la cotidianidad del juego, aunque se desarrolló con la misma naturalidad de siempre.
En los últimos 10 juegos, estos fueron los resultados:
- Martes, 3 de noviembre de 2026: Número 8708 | Serie 133.
- Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 0902 | Serie 082.
- Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.
- Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.
- Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.
- Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.
- Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.
- Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.
- Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.
- Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.
Además del premio mayor, la lotería contempla diferentes categorías de premios secos, entre ellas:
- Casa para siempre.
- Cero kilómetros.
- Dulima Dorada.
- El Top de la Suerte.
- El Tren de la Fortuna.
- Lluvia de Oro.
- La Ráfaga Millonaria.
Los participantes deben comparar las cuatro cifras y la serie de sus billetes con los resultados del sorteo 4195. También pueden verificar las distintas categorías de premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.
En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el billete o la fracción correspondiente para realizar el trámite de reclamación.