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Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de noviembre de 2026

Por medio de cada sorteo, los colombianos pueden apostar para ganar el premio mayor.

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Redacción Semana
9 de noviembre de 2026 a las 10:29 p. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo.
Este es el resultado del más reciente sorteo. Foto: Lotería de Cundinamarca - Getty Images / Montaje: Semana

Los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

Resultados del más reciente sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número XXXX de la serie XXX.
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El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 18 de noviembre de 2026, a las 11:15 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería.