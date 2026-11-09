El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: estos fueron los números del 9 de noviembre

Los juegos de azar siguen siendo una de las alternativas que despiertan interés entre quienes prueban suerte a diario en Colombia. Cada jornada, miles de participantes están pendientes de los resultados de las principales loterías y chances del país para comprobar si sus números coinciden con las cifras anunciadas en los sorteos.

Este lunes 9 de noviembre no fue la excepción. El Dorado, El Paisita y La Caribeña dieron a conocer sus respectivas combinaciones ganadoras, por lo que los jugadores pueden consultar los resultados de cada jornada y verificar sus apuestas.

Resultados de El Dorado del 9 de noviembre

El Dorado cuenta con dos sorteos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde, lo que permite a los participantes tener más de una oportunidad para probar suerte.

El Dorado Mañana: 1187-4.

El Dorado Tarde: pendiente.

Números ganadores de El Paisita

El Paisita también realiza dos jornadas durante el día. Sus resultados corresponden a los sorteos Día y Noche, cuyas cifras pueden consultarse a continuación.

El Paisita Día: pendiente.

El Paisita Noche: pendiente.

Resultado de La Caribeña del 9 de noviembre

La Caribeña es otro de los juegos que concentra la atención de los apostadores en el país. Al igual que los anteriores, tiene dos sorteos diarios, por lo que sus resultados se publican en diferentes momentos de la jornada.

La Caribeña Día: pendiente.

La Caribeña Noche: pendiente.

Se recomienda revisar cuidadosamente las cifras publicadas y compararlas con los datos registrados en cada apuesta. También es importante consultar los resultados a través de los canales oficiales para confirmar la información y conocer las condiciones correspondientes a cada sorteo.