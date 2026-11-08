Número y signo ganador de Super Astro Luna de este domingo 8 de noviembre

Este domingo, 8 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 8298 de Super Astro Luna en su horario habitual de las 10:42 de la noche. La transmisión oficial se llevó a cabo por Canal 1 y el resultado quedó aprobado ante los delegados de Coljuegos.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 7 de noviembre de 2026

Resultados de Super Astro Luna

Número ganador: 7234.

Signo zodiacal: Tauro.

Últimos resultados de Super Astro Luna

Sábado, 7 de noviembre de 2026: número 4692, signo Virgo.

número 4692, signo Virgo. Viernes, 6 de noviembre de 2026 : número 6675, signo Tauro.

: número 6675, signo Tauro. Jueves, 5 de noviembre de 2026: número 5179, signo Cáncer.

número 5179, signo Cáncer. Miércoles, 4 de noviembre de 2026: número 4074, signo Capricornio.

La mecánica de Super Astro Luna es sencilla: el apostador debe elegir un número de cuatro cifras —comprendido entre el 0000 y el 9999— y acompañarlo de un signo zodiacal. Para quienes buscan aumentar sus posibilidades de acierto, existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos al tiempo.

Este juego permite apostar montos que van desde los 500 pesos hasta un límite de 10.000 pesos por tiquete. Para resultar ganador, las cifras jugadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, otorgando premios millonarios según se acierten las cuatro cifras más el signo, las últimas tres con el signo o las últimas dos cifras junto al signo zodiacal ganador.