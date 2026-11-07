Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 7 de noviembre de 2026

Este sábado 7 de noviembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de la conocida lotería Super Astro Sol, con cientos de participantes en toda Colombia.

Los resultados oficiales de esta jornada son los siguientes:

Número ganador: 9185

Los tres dígitos finales: 185

Los dos dígitos finales: 85

Signo zodiacal ganado: Libra

El Super Astro Sol hace parte de los juegos de azar más populares del país, donde combinando los números con los signos zodiacales conocidos, los jugadores pueden apostar y ganar premios de acuerdo al número de aciertos y el valor que paguen.

Estos son los resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: 6 de noviembre de 2026

Los juegos de azar en Colombia son regulados por Coljuegos, si quiere probar su suerte, hay puntos autorizados por todo el país para hacer la compra de su tiquete.