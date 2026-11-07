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Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 7 de noviembre de 2026

Conozca aquí los números y signos ganadores de esta jornada.

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Redacción Semana
7 de noviembre de 2026 a las 5:07 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol ya entregó el número y el signo favorecidos.
El sorteo del Super Astro Sol ya entregó el número y el signo favorecidos. Foto: Getty Images / Super Astro Sol

Este sábado 7 de noviembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de la conocida lotería Super Astro Sol, con cientos de participantes en toda Colombia.

Los resultados oficiales de esta jornada son los siguientes:

  • Número ganador: 9185
  • Los tres dígitos finales: 185
  • Los dos dígitos finales: 85
  • Signo zodiacal ganado: Libra

El Super Astro Sol hace parte de los juegos de azar más populares del país, donde combinando los números con los signos zodiacales conocidos, los jugadores pueden apostar y ganar premios de acuerdo al número de aciertos y el valor que paguen.

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Los juegos de azar en Colombia son regulados por Coljuegos, si quiere probar su suerte, hay puntos autorizados por todo el país para hacer la compra de su tiquete.

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