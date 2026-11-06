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Super Astro Sol hoy, viernes 6 de noviembre: Consulte el número y signo ganador del sorteo 5573

El sorteo de este viernes entrega una nueva combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de noviembre de 2026 a las 4:14 p. m.
Los jugadores esperan conocer el resultado de una de las apuestas más populares del país.
Los jugadores esperan conocer el resultado de una de las apuestas más populares del país. Foto: Super Astro Sol / Getty Images

El Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. Este viernes 6 de noviembre de 2026 se lleva a cabo el sorteo 5573, cuyo resultado permitirá conocer la combinación ganadora del día.

Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.
Números ganadores de El Sinuano del viernes 6 de noviembre: resultados de los sorteos día y noche

Número ganador del Super Astro Sol de este viernes 6 de noviembre

El sorteo 5573 del Super Astro Sol se realiza este viernes 6 de noviembre. La combinación ganadora estará conformada por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

  • Número ganador: 8953
  • Signo zodiacal: Sagitario

El resultado debe actualizarse una vez finalice el sorteo.

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Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Antes del sorteo de este viernes, estas fueron las combinaciones ganadoras de las últimas jornadas:

  • Jueves 5 de noviembre de 2026: número 7032, signo Cáncer.
  • Miércoles 4 de noviembre de 2026: número 0780, signo Libra.
  • Martes 3 de noviembre de 2026: número 6566, signo Tauro.

Estos resultados corresponden a sorteos anteriores y no determinan las combinaciones de las siguientes jornadas.