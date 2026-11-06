El Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. Este viernes 6 de noviembre de 2026 se lleva a cabo el sorteo 5573, cuyo resultado permitirá conocer la combinación ganadora del día.

Números ganadores de El Sinuano del viernes 6 de noviembre: resultados de los sorteos día y noche

Número ganador del Super Astro Sol de este viernes 6 de noviembre

El sorteo 5573 del Super Astro Sol se realiza este viernes 6 de noviembre. La combinación ganadora estará conformada por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Número ganador: 8953

Signo zodiacal: Sagitario

El resultado debe actualizarse una vez finalice el sorteo.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Antes del sorteo de este viernes, estas fueron las combinaciones ganadoras de las últimas jornadas:

Jueves 5 de noviembre de 2026: número 7032, signo Cáncer.

Miércoles 4 de noviembre de 2026: número 0780, signo Libra.

Martes 3 de noviembre de 2026: número 6566, signo Tauro.

Estos resultados corresponden a sorteos anteriores y no determinan las combinaciones de las siguientes jornadas.