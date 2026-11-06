El Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. Este viernes 6 de noviembre de 2026 se lleva a cabo el sorteo 5573, cuyo resultado permitirá conocer la combinación ganadora del día.
Número ganador del Super Astro Sol de este viernes 6 de noviembre
El sorteo 5573 del Super Astro Sol se realiza este viernes 6 de noviembre. La combinación ganadora estará conformada por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.
- Número ganador: 8953
- Signo zodiacal: Sagitario
El resultado debe actualizarse una vez finalice el sorteo.
Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol
Antes del sorteo de este viernes, estas fueron las combinaciones ganadoras de las últimas jornadas:
- Jueves 5 de noviembre de 2026: número 7032, signo Cáncer.
- Miércoles 4 de noviembre de 2026: número 0780, signo Libra.
- Martes 3 de noviembre de 2026: número 6566, signo Tauro.
Estos resultados corresponden a sorteos anteriores y no determinan las combinaciones de las siguientes jornadas.