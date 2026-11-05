Resultado del Super Astro Sol de hoy: número ganador de este jueves 5 de noviembre de 2026

El Super Astro Sol realizó su sorteo de este jueves 5 de noviembre de 2026, una nueva jornada en la que los participantes esperaban conocer las cuatro cifras ganadoras y el signo zodiacal correspondiente.

Antioqueñita Día y Tarde resultados hoy: consulte aquí el número ganador del jueves 5 de noviembre de 2026

Resultado del Super Astro Sol de este jueves 5 de noviembre

La combinación ganadora de esta jornada de jueves 5 de noviembre fue:

Sorteo: 5573.

5573. Número ganador: 7032

7032 Signo zodiacal: Cáncer

Los participantes deben comprobar que tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal de sus apuestas coincidan con el resultado anunciado.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Estos fueron los resultados de las jornadas anteriores:

Miércoles 4 de noviembre de 2026: sorteo 5571, número 0780, signo Libra.

Martes 3 de noviembre de 2026: sorteo 5570, número 6566, signo Tauro.

Sábado 31 de octubre de 2026: sorteo 5569, número 6628, signo Tauro.

Viernes 30 de octubre de 2026: sorteo 5568, número 5840, signo Escorpión.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego de suerte y azar en el que cada participante indica el valor de su apuesta y escoge un número de máximo cuatro cifras, acompañado de uno de los doce signos del zodiaco.

Para ganar, la combinación seleccionada debe coincidir con el resultado del sorteo. Es decir, deben acertarse tanto las cifras como el signo zodiacal.