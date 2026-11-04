Signo zodiacal y número ganador del Super Astro Sol de hoy: resultado del 4 de noviembre

El Super Astro Sol jugó este miércoles 4 de noviembre de 2026 y en esta nueva jornada los participantes esperaban conocer las cuatro cifras ganadoras acompañadas del signo zodiacal correspondiente.

Super Astro Sol de hoy, 3 de noviembre: resultado del último sorteo y signo ganador

Resultado del Super Astro Sol de este miércoles 4 de noviembre

El sorteo de este miércoles correspondió a una nueva jornada del Super Astro Sol, juego de suerte y azar que se realiza de lunes a sábado en las tardes.

El resultado de este miércoles quedó registrado con el número 0780 y el signo Libra, combinación que los apostadores pueden revisar para comprobar si acertaron su elección.

Los participantes deben tener en cuenta que para acertar en este juego no basta con elegir las cifras. También es necesario que el signo zodiacal seleccionado coincida con el resultado anunciado.

Resultados de los últimos sorteos del Super Astro Sol

Para quienes desean consultar las combinaciones de jornadas anteriores, estos fueron los resultados de los últimos sorteos:

Martes 3 de noviembre de 2026 (Sorteo 5570): 6566 - Signo Tauro

6566 - Signo Tauro Sábado 31 de octubre de 2026 (Sorteo 5569): 6628 - Signo Tauro

6628 - Signo Tauro Viernes 30 de octubre de 2026: 5840 - Signo Escorpión

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro es un juego de suerte y azar en el que cada participante indica el valor de su apuesta y escoge un número de máximo cuatro cifras, además de uno de los doce signos del zodiaco.

El Super Astro Sol tiene jornadas de lunes a sábado a las 4:00 p. m., por lo que los participantes pueden realizar sus apuestas de acuerdo con el calendario establecido.