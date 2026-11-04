El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, varias de las principales loterías y juegos de chance en Colombia realizaron sus sorteos habituales, una jornada en la que miles de participantes estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de obtener alguno de los premios.

Entre las opciones que despertaron mayor interés se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con diferentes modalidades y horarios de juego. Por esta razón, quienes realizaron sus apuestas pueden consultar las cifras de cada sorteo y comprobar si alguna coincide con las que registraron en sus tiquetes.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 4 de noviembre

A continuación, se pueden consultar los números correspondientes a los sorteos realizados durante este miércoles:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1815.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Es importante revisar que los números correspondan a la modalidad y fecha en la que se participó, ya que cada sorteo tiene su propio resultado.

Quienes hayan acertado deben conservar el tiquete y consultar los canales oficiales para conocer las condiciones y el procedimiento establecido para reclamar los premios. También se recomienda verificar la información antes de realizar cualquier trámite.