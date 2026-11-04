El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, varias de las principales loterías y juegos de chance en Colombia realizaron sus sorteos habituales, una jornada en la que miles de participantes estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de obtener alguno de los premios.
Entre las opciones que despertaron mayor interés se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con diferentes modalidades y horarios de juego. Por esta razón, quienes realizaron sus apuestas pueden consultar las cifras de cada sorteo y comprobar si alguna coincide con las que registraron en sus tiquetes.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 4 de noviembre
A continuación, se pueden consultar los números correspondientes a los sorteos realizados durante este miércoles:
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1815.
- La Quinta: 2.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Es importante revisar que los números correspondan a la modalidad y fecha en la que se participó, ya que cada sorteo tiene su propio resultado.
Quienes hayan acertado deben conservar el tiquete y consultar los canales oficiales para conocer las condiciones y el procedimiento establecido para reclamar los premios. También se recomienda verificar la información antes de realizar cualquier trámite.