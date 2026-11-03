Resultados de las loterías en Colombia: números de El Dorado El Paisita y La Caribeña del 3 de noviembre

Los juegos de azar tienen nuevas jornadas este martes 3 de noviembre de 2026. El Dorado, El Paisita y La Caribeña realizan sus respectivos sorteos, por lo que los participantes pueden consultar las combinaciones ganadoras y comprobar si sus apuestas coinciden con los resultados.

Estas modalidades cuentan con diferentes horarios y ediciones a lo largo del día. Por esta razón, es importante identificar cuál sorteo se jugó y revisar los números correspondientes antes de verificar el tiquete.

Los resultados se conocerán a medida que se realicen los sorteos de la jornada.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de noviembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4949.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los horarios habituales de estas jornadas permiten consultar los resultados en distintos momentos. El Dorado Mañana se juega cerca de las 11:00 a. m., mientras que El Paisita Día está programado para la 1:00 p. m. y La Caribeña Día para las 2:30 p. m.

Las ediciones de la tarde y la noche completan la programación. El Paisita Noche se realiza a las 6:30 p. m., y La Caribeña cuenta con una segunda jornada nocturna.

¿Cómo verificar los números ganadores?

Una vez publicados los resultados, los participantes deben comparar la combinación ganadora con la que aparece en su comprobante de apuesta. También es importante comprobar la modalidad del sorteo, pues los números de las ediciones diurnas y nocturnas corresponden a jornadas diferentes.

En caso de obtener un premio, se recomienda conservar el tiquete y acudir a un punto autorizado para conocer el procedimiento de reclamación. La validación debe realizarse mediante los canales oficiales del operador correspondiente.