Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de sorteo del 31 de octubre

En medio de la celebración de Halloween, las principales loterías arrojaron las cifras ganadoras de sus sorteos.

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Redacción Loterías
31 de octubre de 2026 a las 11:26 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los sorteos de las loterías y chances de este sábado 31 de octubre mantienen la atención de los jugadores que esperan conocer las cifras ganadoras de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Como ocurre habitualmente, los participantes podrán comparar los números anunciados con las combinaciones que seleccionaron en sus apuestas para determinar si obtuvieron algún premio.

No obstante, al momento de la consulta, los resultados correspondientes a esta jornada aún no se encontraban publicados. Debido a que cada juego tiene un horario establecido, los números oficiales se conocerán a medida que se lleven a cabo los respectivos sorteos.

Se recomienda consultar los canales oficiales de cada operador y revisar cuidadosamente las cifras antes de confirmar cualquier premio.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 31 de octubre

El Dorado Mañana

  • Número ganador: 3279
  • La Quinta: 8
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El Dorado Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • Animal: Pendiente

La Caribeña Día

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente