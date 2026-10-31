Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de sorteo del 31 de octubre

Los sorteos de las loterías y chances de este sábado 31 de octubre mantienen la atención de los jugadores que esperan conocer las cifras ganadoras de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Como ocurre habitualmente, los participantes podrán comparar los números anunciados con las combinaciones que seleccionaron en sus apuestas para determinar si obtuvieron algún premio.
No obstante, al momento de la consulta, los resultados correspondientes a esta jornada aún no se encontraban publicados. Debido a que cada juego tiene un horario establecido, los números oficiales se conocerán a medida que se lleven a cabo los respectivos sorteos.
Se recomienda consultar los canales oficiales de cada operador y revisar cuidadosamente las cifras antes de confirmar cualquier premio.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 31 de octubre
El Dorado Mañana
- Número ganador: 3279
- La Quinta: 8
El Dorado Tarde
- Número ganador: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Día
- Número ganador: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Noche
- Número ganador: Pendiente
- Animal: Pendiente
La Caribeña Día
- Número ganador: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Noche
- Número ganador: Pendiente
- La Quinta: Pendiente