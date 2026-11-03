Resultados de la Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana este martes, 3 de noviembre de 2026

Como cada martes, este 3 de noviembre de 2026 se jugaron las loterías del Huila y de la Cruz Roja Colombiana, buscando darles a los ganadores del premio mayor grandes cantidades de dinero. La del Huila rifa $2.000 millones y la de la Cruz Roja $10.000.
Para esta edición, la Lotería del Huila jugó su sorteo 4780 y la de la Cruz Roja el 3778.
Primer sorteo de la Lotería del Tolima del mes: resultado de hoy, martes 3 de noviembre
Resultado de la Lotería del Huila hoy, 3 de noviembre
- Número ganador: 6639
- Serie: 167
- Sorteo: 4780
- Premio mayor: $2.000 millones
Estos fueron los resultados pasados de esta lotería:
- Martes 27 de octubre de 2026: Número 8262 de la serie 153.
- Martes 20 de octubre de 2026: Número 8852 de la serie 006.
- Martes 13 de octubre de 2026: Número 0338 de la serie 174.
- Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy, 3 de noviembre
- Número ganador: 8607
- Serie: 153
- Sorteo: 4780
- Premio mayor: $2.000 millones
Estos fueron los resultados pasados de esta lotería:
Loterías
Loterías
Loterías
Loterías
- Martes 20 de octubre de 2026: Número 8663 de la serie 218.
- Martes 20 de octubre de 2026: Número 8572 de la serie 165.
- Martes 13 de octubre de 2026: Número 7623 de la serie 160.
- Martes 6 de octubre de 2026: Número 5884 de la serie 177.
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 5698 de la serie 055.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
- Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
- Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
- Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.