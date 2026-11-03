Resultados de la Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana este martes, 3 de noviembre de 2026

Como cada martes, este 3 de noviembre de 2026 se jugaron las loterías del Huila y de la Cruz Roja Colombiana, buscando darles a los ganadores del premio mayor grandes cantidades de dinero. La del Huila rifa $2.000 millones y la de la Cruz Roja $10.000.

Para esta edición, la Lotería del Huila jugó su sorteo 4780 y la de la Cruz Roja el 3778.

Primer sorteo de la Lotería del Tolima del mes: resultado de hoy, martes 3 de noviembre

Resultado de la Lotería del Huila hoy, 3 de noviembre

Número ganador: 6639

6639 Serie: 167

167 Sorteo: 4780

4780 Premio mayor: $2.000 millones

Estos fueron los resultados pasados de esta lotería:

Martes 27 de octubre de 2026: Número 8262 de la serie 153.

Número 8262 de la serie 153. Martes 20 de octubre de 2026: Número 8852 de la serie 006.

Número 8852 de la serie 006. Martes 13 de octubre de 2026: Número 0338 de la serie 174.

Número 0338 de la serie 174. Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.

Número 0248 de la serie 147. Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.

Número 9090 de la serie 056. Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.

Número 1547 de la serie 082. Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.

Número 4614 de la serie 063. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.

Número 7401 de la serie 168. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy, 3 de noviembre

Número ganador: 8607

8607 Serie: 153

153 Sorteo: 4780

4780 Premio mayor: $2.000 millones

Estos fueron los resultados pasados de esta lotería: