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Resultados de la Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana este martes, 3 de noviembre de 2026

Para esta edición, la Lotería del Huila jugó su sorteo 4780 y la de la Cruz Roja el 3778.

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Redacción Loterías
3 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m.
Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila hoy.
Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila hoy. Foto: Getty images

Como cada martes, este 3 de noviembre de 2026 se jugaron las loterías del Huila y de la Cruz Roja Colombiana, buscando darles a los ganadores del premio mayor grandes cantidades de dinero. La del Huila rifa $2.000 millones y la de la Cruz Roja $10.000.

Para esta edición, la Lotería del Huila jugó su sorteo 4780 y la de la Cruz Roja el 3778.

La jornada dejó nuevos resultados para quienes participaron en el sorteo de este martes.
Primer sorteo de la Lotería del Tolima del mes: resultado de hoy, martes 3 de noviembre

Resultado de la Lotería del Huila hoy, 3 de noviembre

  • Número ganador: 6639
  • Serie: 167
  • Sorteo: 4780
  • Premio mayor: $2.000 millones
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Estos fueron los resultados pasados de esta lotería:

  • Martes 27 de octubre de 2026: Número 8262 de la serie 153.
  • Martes 20 de octubre de 2026: Número 8852 de la serie 006.
  • Martes 13 de octubre de 2026: Número 0338 de la serie 174.
  • Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.
  • Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
  • Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
  • Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
  • Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
  • Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy, 3 de noviembre

  • Número ganador: 8607
  • Serie: 153
  • Sorteo: 4780
  • Premio mayor: $2.000 millones
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Estos fueron los resultados pasados de esta lotería:

  • Martes 20 de octubre de 2026: Número 8663 de la serie 218.
  • Martes 20 de octubre de 2026: Número 8572 de la serie 165.
  • Martes 13 de octubre de 2026: Número 7623 de la serie 160.
  • Martes 6 de octubre de 2026: Número 5884 de la serie 177.
  • Martes 29 de septiembre de 2026: Número 5698 de la serie 055.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
  • Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
  • Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
  • Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
  • Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.