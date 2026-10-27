Resultados de las Loterías Cruz Roja y Huila de este martes 27 de octubre de 2026

Este martes, 27 de octubre, se juegan las loterías del Huila y la Cruz Roja Colombiana, con las que miles de colombianos buscan hacerse millonarios. Estos dos juegos tradicionales rifan $2.000 y $10.000 millones, respectivamente.

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Resultado de la Lotería del Huila hoy, 27 de octubre

La Lotería del Huila realizó su sorteo número 4779, cuyo premio mayor es de $2.000 millones.

Número ganador: 8262

8262 Serie: 153

153 Sorteo: 4779

4779 Premio mayor: $2.000 millones

Esta lotería también rifa varios premios secos, los cuales dan ganadores de $10 millones de pesos cada uno. En cuanto al premio mayor, estos son los resultados de esta lotería en los últimos sorteos:

Martes 20 de octubre de 2026: Número 8852 de la serie 006.

Número 8852 de la serie 006. Martes 13 de octubre de 2026: Número 0338 de la serie 174.

Número 0338 de la serie 174. Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.

Número 0248 de la serie 147. Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.

Número 9090 de la serie 056. Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.

Número 1547 de la serie 082. Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.

Número 4614 de la serie 063. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.

Número 7401 de la serie 168. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el sorteo número 3177, correspondiente a este martes 27 de octubre de 2026.

Número ganador: 8663

8663 Serie: 218

218 Sorteo: 3177

3177 Premio mayor: $10.000 millones

A continuación, los últimos juegos de este sorteo: