Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana: resultados este martes, 13 de octubre de 2026

Este martes 13 de octubre se realizaron los sorteos de la Lotería del Huila y de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, dos juegos tradicionales que se llevan a cabo semanalmente y con los que millones de personas pueden hacerse millonarios en Colombia.

Conozca el número ganador de la Lotería de Cundinamarca del 13 de octubre

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 13 de octubre de 2026

Resultado de la Lotería del Huila hoy, 13 de octubre

La Lotería del Huila realizó su sorteo número 4777, cuyo premio mayor es de $2.000 millones.

Número ganador: 0338.¿

0338.¿ Serie: 174

174 Sorteo: 4777

4777 Premio mayor: $2.000 millones

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes premios secos y modalidades de aproximación. Las condiciones para ganar están al respaldo del tiquete de cada jugador.

Estos fueron los resultados de esta lotería en los últimos 10 sorteos:

Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.

Número 0248 de la serie 147. Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.

Número 9090 de la serie 056. Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.

Número 1547 de la serie 082. Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.

Número 4614 de la serie 063. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.

Número 7401 de la serie 168. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el sorteo número 3175, correspondiente a este martes 13 de octubre de 2026.

Número ganador: 7623

7623 Serie: 160

160 Sorteo: 3175

3175 Premio mayor: $11.800 millones

Mientras tanto, el ganador de una camioneta Toyota Corolla Cross es quien tenga el 1989 de la serie 183.

En los últimos 10 juegos de esta lotería, ganaron los siguientes resultados: