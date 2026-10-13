Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana: resultados este martes, 13 de octubre de 2026

Este martes 13 de octubre se realizaron los sorteos de la Lotería del Huila y de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, dos juegos tradicionales que se llevan a cabo semanalmente y con los que millones de personas pueden hacerse millonarios en Colombia.
Resultado de la Lotería del Huila hoy, 13 de octubre
La Lotería del Huila realizó su sorteo número 4777, cuyo premio mayor es de $2.000 millones.
- Número ganador: 0338.¿
- Serie: 174
- Sorteo: 4777
- Premio mayor: $2.000 millones
Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes premios secos y modalidades de aproximación. Las condiciones para ganar están al respaldo del tiquete de cada jugador.
Estos fueron los resultados de esta lotería en los últimos 10 sorteos:
- Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el sorteo número 3175, correspondiente a este martes 13 de octubre de 2026.
- Número ganador: 7623
- Serie: 160
- Sorteo: 3175
- Premio mayor: $11.800 millones
Mientras tanto, el ganador de una camioneta Toyota Corolla Cross es quien tenga el 1989 de la serie 183.
En los últimos 10 juegos de esta lotería, ganaron los siguientes resultados:
- Martes 6 de octubre de 2026: Número 5884 de la serie 177.
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 5698 de la serie 055.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
- Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
- Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
- Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.