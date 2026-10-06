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Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana: resultados del premio mayor este martes, 6 de octubre de 2026

Los resultados corresponden a los sorteos 3174 de la Cruz Roja y 4776 del Huila.

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Redacción Loterías
6 de octubre de 2026 a las 10:58 p. m.
Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana.
Lotería del Huila y de la Cruz Roja Colombiana. Foto: Lotería Cruz Roja, Lotería del Huila y Getty Images

Este martes, 6 de octubre de 2026, se realizaron los sorteos de la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Como es costumbre, estos juegos dieron los números ganadores del premio mayor a las 10:30 y 10:55 de la noche, respectivamente.

Los resultados corresponden a los sorteos 3174 de la Cruz Roja y 4776 del Huila, dejando millonarios a los jugadores de Colombia.

El Super Astro Sol ya definió la combinación ganadora de su sorteo 5527.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 6 de octubre de 2026

Resultado de la Lotería del Huila este martes, 6 de octubre de 2026

  • Número ganador: 0248.
  • Serie: 147.
  • Sorteo: 4776.
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Este juego le da al ganador del premio mayor una suma de $2.000 millones. Quien haya acertado al número y la serie ganadora por completo. Además, la lotería también permite ganar con los famosos premios secos.

A continuación, los resultados pasados de esta lotería:

  • Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
  • Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
  • Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
  • Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
  • Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes, 6 de octubre de 2026

  • Número ganador: 5884.
  • Serie: 177.
  • Sorteo: 3174.

Este sorteo rifa $11.800 millones.

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A continuación, los resultados ganadores del sorteo en ediciones pasadas:

  • Martes 29 de septiembre de 2026: Número 5698 de la serie 055.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
  • Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
  • Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
  • Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
  • Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
  • Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
  • Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.