Este martes, 6 de octubre de 2026, se realizaron los sorteos de la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Como es costumbre, estos juegos dieron los números ganadores del premio mayor a las 10:30 y 10:55 de la noche, respectivamente.
Los resultados corresponden a los sorteos 3174 de la Cruz Roja y 4776 del Huila, dejando millonarios a los jugadores de Colombia.
Resultado de la Lotería del Huila este martes, 6 de octubre de 2026
- Número ganador: 0248.
- Serie: 147.
- Sorteo: 4776.
Este juego le da al ganador del premio mayor una suma de $2.000 millones. Quien haya acertado al número y la serie ganadora por completo. Además, la lotería también permite ganar con los famosos premios secos.
A continuación, los resultados pasados de esta lotería:
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.
- Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.
Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes, 6 de octubre de 2026
- Número ganador: 5884.
- Serie: 177.
- Sorteo: 3174.
Este sorteo rifa $11.800 millones.
A continuación, los resultados ganadores del sorteo en ediciones pasadas:
- Martes 29 de septiembre de 2026: Número 5698 de la serie 055.
- Martes 22 de septiembre de 2026: Número 3981 de la serie 219.
- Martes 15 de septiembre de 2026: Número 0016 de la serie 173.
- Martes, 8 de septiembre de 2026: Número 0044 de la serie 214.
- Martes, 1 de septiembre de 2026: Número 7132 de la serie 250.
- Martes, 25 de agosto de 2026: Número 4939 de la serie 112.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 5795 de la serie 104.
- Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.
- Martes, 4 de agosto de 2026: Número 8403 de la serie 141.