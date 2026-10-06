Este martes, 6 de octubre de 2026, se realizaron los sorteos de la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Como es costumbre, estos juegos dieron los números ganadores del premio mayor a las 10:30 y 10:55 de la noche, respectivamente.

Los resultados corresponden a los sorteos 3174 de la Cruz Roja y 4776 del Huila, dejando millonarios a los jugadores de Colombia.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 6 de octubre de 2026

Resultado de la Lotería del Huila este martes, 6 de octubre de 2026

Número ganador: 0248.

0248. Serie: 147.

147. Sorteo: 4776.

Este juego le da al ganador del premio mayor una suma de $2.000 millones. Quien haya acertado al número y la serie ganadora por completo. Además, la lotería también permite ganar con los famosos premios secos.

A continuación, los resultados pasados de esta lotería:

Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.

Número 9090 de la serie 056. Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.

Número 1547 de la serie 082. Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.

Número 4614 de la serie 063. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.

Número 7401 de la serie 168. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 2008 de la serie 149.

Número 2008 de la serie 149. Jueves, 13 de agosto de 2026: Número 6751 de la serie 071.

Número 6751 de la serie 071. Martes, 4 de agosto de 2026: Número 6142 de la serie 087.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana este martes, 6 de octubre de 2026

Número ganador: 5884.

5884. Serie: 177.

177. Sorteo: 3174.

Este sorteo rifa $11.800 millones.

A continuación, los resultados ganadores del sorteo en ediciones pasadas: