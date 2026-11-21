Miles de participantes se quedaron despiertos hasta tarde para conocer los nuevos números ganadores de la Lotería de Boyacá. Durante este sábado, 21 de noviembre, se realizó el sorteo número 4651, que contó con un premio mayor de $15.000 millones de pesos.
Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 21 de noviembre de 2026
Número ganador del premio de $15.000 millones de pesos:
- Número: 4914
- Serie: 054
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá cuenta con diferentes categorías de premios. Estos son los valores establecidos en el plan suministrado:
- Premio mayor: $15.000 millones.
- Premio Fortuna: $1.000 millones.
- Premio Alegría: $400 millones.
- Premio Ilusión: $300 millones.
- Premio Esperanza: $100 millones.
- Premio Berraquera: $50 millones.
- Premio Optimismo: $20 millones.
- Premio Valentía: $10 millones.
Es importante revisar las condiciones de cada categoría y consultar los resultados oficiales para comprobar si el billete o la fracción obtuvo alguno de estos premios.