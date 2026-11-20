La posibilidad de ganar un premio mantiene el interés de miles de colombianos por los juegos de azar. En el país existe una amplia oferta de loterías y sorteos, pero algunos llaman la atención por la frecuencia con la que se realizan sus resultados.

Uno de ellos es El Sinuano, que tiene dos ediciones diarias: Día y Noche.

Esta dinámica les permite a los participantes probar suerte en dos jornadas y consultar los resultados para saber si sus números coincidieron con los ganadores.

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La jornada continuará con el sorteo de El Sinuano Día, programado para este viernes 20 de noviembre a las 2:30 p. m., cuando los apostadores podrán conocer una nueva combinación de números ganadores.

El Sinuano Día

Número ganador: 4435.

La Quinta: 0.

El próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este viernes, 21 de noviembre, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente.

Cómo saber si ganó con El Sinuano?

Para determinar si una apuesta resultó ganadora en El Sinuano, es necesario comparar los números jugados con las cifras que salieron en el sorteo.

El premio depende de la modalidad elegida y de que los aciertos coincidan con la posición correspondiente.

No siempre se necesita acertar los cuatro números para obtener una recompensa. El juego cuenta con distintas formas de ganar, según la cantidad de cifras que coincidan:

Combinación completa: acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Tres últimas cifras: coincidir con los tres dígitos finales.

coincidir con los tres dígitos finales. Pata: acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Uña: tener el mismo último dígito del número ganador.

Por su parte, la edición nocturna de El Sinuano se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., horario en el que se publican los resultados correspondientes.

Quienes obtengan un premio deben comprobar sus números con los resultados oficiales. Para reclamar el dinero, deberán presentar su documento de identidad y cumplir los requisitos establecidos para el pago.