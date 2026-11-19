La posibilidad de llevarse un premio mantiene vigente el interés por los juegos de azar en Colombia.

Aunque la oferta supera las 15 loterías en el territorio nacional, hay algunas que se han convertido en favoritas de los apostadores por la frecuencia de sus sorteos.

Ese es el caso de El Sinuano, que cuenta con dos oportunidades de juego cada día: una en la jornada diurna y otra en la nocturna.

Una dinámica que le permite mantener su presencia entre las opciones más consultadas por quienes buscan probar suerte.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados de ambas ediciones en este jueves 19 de noviembre de 2026

Quienes participan en El Sinuano deben comprobar cuidadosamente las cifras publicadas para saber si su apuesta resultó ganadora.

En caso de acertar, es necesario presentar el documento de identidad y cumplir con las condiciones establecidas para reclamar el premio.

El juego también ofrece una alternativa conocida como La Quinta, una modalidad adicional al número tradicional de cuatro cifras que permite aumentar el valor del premio y contar con otra posibilidad de ganar.

El Sinuano Día

Número ganador: 7968.

La Quinta: 2.

El próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este viernes, 20 de noviembre, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para obtener un premio en El Sinuano, es necesario que la apuesta coincida con las cifras del sorteo, de acuerdo con el orden y el tipo de jugada seleccionado.

El juego contempla varias formas de acertar, por lo que no es indispensable tener los cuatro números para recibir una recompensa.

Estas son las modalidades que determinan los premios:

Combinación completa: acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron sorteadas.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron sorteadas. Tres últimas cifras: coincidir con los últimos tres números del resultado.

coincidir con los últimos tres números del resultado. Pata: acertar las dos cifras finales.

acertar las dos cifras finales. Uña: tener el mismo último número del sorteo.

En cuanto al horario, el sorteo nocturno de El Sinuano se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m., cuando se conocen las cifras ganadoras de esta edición.

Los jugadores deben verificar sus apuestas con los resultados oficiales. Si obtienen un premio, tendrán que presentar su documento de identidad y cumplir con las condiciones exigidas para hacer efectivo el cobro.