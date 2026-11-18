El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares de Colombia y es una gran oportunidad para tener millones de pesos en premios. Se combina el azar de las cifras con el de los signos del zodiaco para conocer a los afortunados ganadores.

¿Fue ganador? Números y signo del Super Astro Luna del martes 17 de noviembre de 2026

De esta manera, los jugadores pueden apostar su número y signo favoritos, esto con el objetivo de tener la posibilidad de ganar premios según la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta.

Resultado de Super Astro Luna del 18 de noviembre de 2026

El número ganador del último sorteo 8308 del Super Astro Luna es:

Número: 7067.

Signo: Libra.

Los participantes deben comparar estos datos con la combinación registrada en sus tiquetes para comprobar si acertaron.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son los últimos resultados para este importante juego de azar:

Martes 17 de noviembre de 2026: número 0883, signo Géminis.

número 0883, signo Géminis. Lunes 16 de noviembre de 2026: número 4679, signo Acuario.

número 4679, signo Acuario. Domingo 15 de noviembre de 2026: número 1866, signo Géminis.

¿Cómo jugar?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.