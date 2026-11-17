Este martes 17 de noviembre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Ambas entidades ponen en juego millonarios premios para los participantes que acierten las combinaciones ganadoras.

Resultado de la Lotería del Tolima este martes, 17 de noviembre de 2026: número y quinta ganadora

¿Fue ganador? Números y signo del Super Astro Luna del martes 17 de noviembre de 2026

Resultado de la Lotería del Huila hoy, martes 17 de noviembre

La Lotería del Huila realiza este martes su sorteo número 4782, con un premio mayor de $2.000 millones.

Sorteo: 4782.

4782. Premio mayor: $2.000 millones.

$2.000 millones. Número ganador: 8566.

8566. Serie: 164.

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes categorías de premios secos, con montos que van desde los $10 millones hasta los $100 millones.

Estos fueron los últimos 10 resultados de esta lotería:

Martes 10 de noviembre de 2026: Número 4988 de la serie 068.

Número 4988 de la serie 068. Martes 3 de noviembre de 2026: Número 6639 de la serie 167.

Número 6639 de la serie 167. Martes 27 de octubre de 2026: Número 8262 de la serie 153.

Número 8262 de la serie 153. Martes 20 de octubre de 2026: Número 8852 de la serie 006.

Número 8852 de la serie 006. Martes 13 de octubre de 2026: Número 0338 de la serie 174.

Número 0338 de la serie 174. Martes 6 de octubre de 2026: Número 0248 de la serie 147.

Número 0248 de la serie 147. Martes 29 de septiembre de 2026: Número 9090 de la serie 056.

Número 9090 de la serie 056. Martes 22 de septiembre de 2026: Número 1547 de la serie 082.

Número 1547 de la serie 082. Martes 15 de septiembre de 2026: Número 4614 de la serie 063.

Número 4614 de la serie 063. Martes 1 de septiembre de 2026: Número 2876 de la serie 129.

Número 2876 de la serie 129. Martes 25 de agosto de 2026: Número 7401 de la serie 168.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana hoy

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza su sorteo número 3180, con un premio mayor de $10.000 millones.

Sorteo: 3180.

3180. Premio mayor: $10.000 millones.

$10.000 millones. Número ganador: 3828.

3828. Serie: 143.

Estos fueron los últimos 10 resultados de esta lotería: