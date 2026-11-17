Este martes 17 de noviembre se llevaron a cabo nuevos sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar que cuentan con participación de numerosos apostadores en Colombia.

Como ocurre diariamente, los resultados generan expectativa entre quienes siguen estas modalidades de apuestas y esperan conocer si los números elegidos coinciden con las combinaciones ganadoras.

Durante la jornada se realizaron los diferentes sorteos programados, cada uno con sus respectivos horarios y números. Por esta razón, es importante consultar los resultados de cada modalidad y verificar con atención las cifras obtenidas.

Resultados de El Dorado

El sorteo de El Dorado cuenta con dos ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde. Los participantes pueden revisar las combinaciones correspondientes a cada jornada para comprobar sus apuestas.

El Dorado Mañana: 2820-2.

El Dorado Tarde: pendiente.

Números ganadores de El Paisita

El Paisita también realiza dos sorteos durante el día, conocidos como Día y Noche.

El Paisita Día: pendiente.

El Paisita Noche: pendiente.

Resultados de La Caribeña

Por su parte, La Caribeña cuenta con dos oportunidades de participación, correspondientes a sus sorteos de la tarde y la noche.

La Caribeña Día: pendiente.

La Caribeña Noche: pendiente.

Se recomienda verificar cuidadosamente cada resultado con el comprobante de la apuesta y consultar los canales oficiales de cada operador para confirmar los números premiados y las condiciones de los sorteos.