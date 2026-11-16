Este lunes 16 de noviembre, los participantes de El Paisita, La Caribeña y El Dorado estarán atentos a los resultados de los diferentes sorteos que se realizan durante la jornada. Estos juegos de azar cuentan con modalidades de día y noche, por lo que los números ganadores se conocen en distintos horarios.

Para quienes hicieron sus apuestas, consultar las cifras oficiales es importante para comprobar si obtuvieron algún premio. Por esta razón, conviene revisar cada resultado y compararlo con los datos registrados en el tiquete.

Resultados El Dorado, El Paisita y La Caribeña

A lo largo de este viernes se conocerán las combinaciones ganadoras de las diferentes modalidades. Estos son los espacios para consultar los resultados de cada sorteo:

El Paisita

El Paisita Día: 5528-9

El Paisita Noche: pendiente.

La Caribeña

La Caribeña Día: 7693-4.

La Caribeña Noche: pendiente.

El Dorado

El Dorado Tarde: pendiente.

¿A qué hora se realizan los sorteos?

Cada uno de estos juegos tiene horarios establecidos para sus respectivas modalidades. Conocerlos permite estar pendiente de la publicación de los resultados y evitar confusiones al momento de verificar las apuestas.

Los sorteos se distribuyen durante el día y la noche, por lo que las cifras no se conocen todas al mismo tiempo.

¿Cómo verificar los números ganadores?

Una vez publicados los resultados, los jugadores deben comparar las cifras anunciadas con las que aparecen en sus comprobantes de apuesta. También es recomendable revisar que el sorteo y la modalidad correspondan a los seleccionados al momento de participar.