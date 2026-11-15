Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 14 de noviembre de 2026

Un nuevo sábado de expectativa llegó a Colombia con el sorteo número 4650 de la Lotería de Boyacá, que se realizó este 14 de noviembre a las 10:45 p. m. con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Miles de colombianos estuvieron pendientes de los resultados que podrían cambiar sus vidas para siempre.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 14 de noviembre de 2026

Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 14 de noviembre de 2025

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

Número: 4483

Serie: 012

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones cada uno

: 4 premios de $50 millones cada uno Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja

Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:

Resultados del Baloto y Revancha del sábado 14 de noviembre: estos fueron los números ganadores

Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.

Documentación requerida:

Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador

Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado

Huella digital

Copia del documento de identidad

Copia del RUT

Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)

Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.

Tiempos de pago: El distribuidor envía premios cada 8 días a la lotería de Boyacá. El tiempo estimado para el pago depende del valor del premio y si requiere certificación de autenticidad por parte de la empresa impresora.