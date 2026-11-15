Resultados del Baloto y Revancha del sábado 14 de noviembre: estos fueron los números ganadores

El sorteo 2735 de Baloto se realizó este sábado 14 de noviembre de 2026. El acumulado del juego tradicional llegó a los $20.400 millones, mientras que Baloto Revancha puso en juego otros $5.600 millones.

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Los participantes esperaban conocer los números ganadores de las dos modalidades, que representan la posibilidad de obtener importantes sumas de dinero. El sorteo se realiza tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados.

Resultados del sorteo de Baloto del 14 de noviembre de 2026

El sorteo 2735 de Baloto dejó la siguiente combinación ganadora:

Acumulado: $20.400 millones.

Número ganador: 24 - 28 - 38 - 41 - 42

Súper balota: 05

Por su parte, estos fueron los resultados de Baloto Revancha:

Acumulado: $5.600 millones.

Número ganador: 08 - 11 - 14 - 26 - 40

Súper balota: 15

Los resultados corresponden a las dos modalidades del juego, que cuentan con combinaciones ganadoras independientes.

¿Cuáles fueron los últimos números ganadores de Baloto?

Antes del sorteo de este sábado, estas fueron las combinaciones registradas en las tres jornadas anteriores:

Baloto y Revancha pusieron en juego importantes sumas de dinero en Colombia. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto tradicional

11 de noviembre de 2026: 06 - 13 - 24 - 33 - 39. Súper balota: 14.

9 de noviembre de 2026: 06 - 11 - 14 - 22 - 24. Súper balota: 08.

7 de noviembre de 2026: 01 - 09 - 11 - 30 - 43. Súper balota: 13.

Baloto Revancha

11 de noviembre de 2026: 07 - 23 - 24 - 37 - 38. Súper balota: 04.

9 de noviembre de 2026: 07 - 10 - 12 - 23 - 34. Súper balota: 07.

7 de noviembre de 2026: 04 - 10 - 15 - 29 - 43. Súper balota: 10.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio de Baloto?

Las personas que tengan un tiquete ganador cuentan con un plazo de un año a partir de la fecha en que se realizó el sorteo para reclamar el dinero correspondiente.

Por esta razón, es importante conservar el tiquete y verificar que los datos registrados permitan comprobar la participación y el resultado.