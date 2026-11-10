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Baloto hoy, 9 de noviembre: estos son los números que cayeron en el sorteo de este lunes

Los jugadores conocieron las combinaciones ganadoras del Baloto tradicional y la Revancha.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

10 de noviembre de 2026 a las 4:37 p. m.
Los resultados del sorteo ya permiten comprobar si hubo tiquetes ganadores este 9 de noviembre.
Los resultados del sorteo ya permiten comprobar si hubo tiquetes ganadores este 9 de noviembre. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este lunes 9 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2733, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un acumulado de $19.600 millones en el juego tradicional. Por su parte, la modalidad Baloto Revancha llegó a un acumulado de $5.200 millones.

Este es el resultado del más reciente sorteo.
Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de noviembre de 2026

Los sorteos de Baloto se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. En cada jornada, los jugadores esperan conocer las combinaciones ganadoras y comprobar si sus números coinciden con los resultados oficiales.

Números ganadores del Baloto de este lunes 9 de noviembre

Estos fueron los resultados del sorteo número 2733 del Baloto, realizado este lunes:

  • Número ganador: 06 - 11 - 14 - 22 - 24
  • Súper balota: 08

En cuanto a la modalidad Baloto Revancha, estos fueron los resultados correspondientes al sorteo de este 9 de noviembre:

  • Número ganador: 07 - 10 - 12 - 23 - 34
  • Súper balota: 07

Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comprobar si acertaron los números de alguna de las dos modalidades.

La jornada incluye dos modalidades con acumulados millonarios para los participantes.
Los participantes pueden consultar las cifras ganadoras y verificar sus tiquetes del sorteo 2733. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los números de los últimos sorteos de Baloto?

Antes de la jornada de este lunes, estos fueron los resultados de los tres sorteos más recientes del Baloto tradicional:

  • 7 de noviembre de 2026: 01 - 09 - 11 - 30 - 43. Súper balota: 13.
  • 4 de noviembre de 2026: 11 - 23 - 26 - 37 - 42. Súper balota: 02.
  • 2 de noviembre de 2026: 18 - 19 - 20 - 31 - 43. Súper balota: 14.

Por su parte, estos fueron los números de los tres sorteos anteriores de Baloto Revancha:

  • 7 de noviembre de 2026: 04 - 10 - 15 - 29 - 43. Súper balota: 10.
  • 4 de noviembre de 2026: 03 - 15 - 28 - 33 - 38. Súper balota: 08.
  • 2 de noviembre de 2026: 18 - 30 - 37 - 39 - 40. Súper balota: 14.
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