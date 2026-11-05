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Número ganador del Baloto: Resultado del sorteo del primer miércoles de noviembre

Los participantes esperan conocer las cifras que podrían cambiar su suerte este miércoles.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

5 de noviembre de 2026 a las 8:12 a. m.
Los jugadores pueden verificar sus tiquetes y comprobar si acertaron la combinación ganadora.
Los jugadores pueden verificar sus tiquetes y comprobar si acertaron la combinación ganadora. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este miércoles 4 de noviembre de 2026 su sorteo número 2730, correspondiente al primer miércoles del mes. El juego sorteó un acumulado de 18.800 millones en su modalidad tradicional, mientras que Baloto Revancha un acumulado de 4.800 millones.

La jornada de la tarde definió un nuevo resultado para quienes participaron en el sorteo.
Signo zodiacal y número ganador del Super Astro Sol de hoy: resultado del 4 de noviembre

Los participantes pueden consultar los resultados de ambas modalidades para conocer si sus tiquetes coinciden con los números seleccionados durante el sorteo.

Resultado del sorteo del Baloto del 4 de noviembre de 2026

El número ganador del Baloto de este miércoles 4 de noviembre es el número 11 - 23 - 26 - 37 - 42, mientras la Súper balota corresponde al número 02.

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 4 de noviembre de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, el acumulado llega a $4.800 millones. Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este miércoles:

  • Número ganador: 03 - 15 - 28 - 33 - 38
  • Súper balota: 08
El sorteo de Baloto de este miércoles dejó una nueva combinación ganadora.
Ya se conoce el resultado del Baloto jugado este miércoles 23 de septiembre. Foto: Getty Images / Baloto

¿Cuáles fueron los números de los últimos sorteos del Baloto?

Los resultados de los tres sorteos anteriores permiten consultar las combinaciones que salieron durante los últimos días en las modalidades tradicional y Revancha.

Últimos tres resultados del Baloto:

  • 2 de noviembre de 2026: 18 - 19 - 20 - 31 - 43. Súper balota: 14.
  • 31 de octubre de 2026: 10 - 19 - 21 - 29 - 39. Súper balota: 12.
  • 28 de octubre de 2026: 11 - 23 - 29 - 36 - 43. Súper balota: 16.

Últimos tres resultados del Baloto Revancha:

  • 2 de noviembre de 2026: 18 - 30 - 37 - 39 - 40. Súper balota: 14.
  • 31 de octubre de 2026: 13 - 14 - 16 - 17 - 24. Súper balota: 13.
  • 28 de octubre de 2026: 17 - 30 - 33 - 34 - 37. Súper balota: 12.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio del Baloto?

Las personas que tengan un tiquete ganador cuentan con un plazo de un año, a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar el premio.

Por esta razón, es importante conservar el tiquete y verificar que se encuentre en buenas condiciones, ya que es uno de los documentos necesarios para realizar el trámite de cobro.