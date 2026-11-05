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Antioqueñita Día y Tarde resultados hoy: consulte aquí el número ganador del jueves 5 de noviembre de 2026

Un nuevo juego se realizó y dio sorpresiva cifra a los apostadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
5 de noviembre de 2026 a las 10:27 a. m.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

La jornada de la tarde definió un nuevo resultado para quienes participaron en el sorteo.
Signo zodiacal y número ganador del Super Astro Sol de hoy: resultado del 4 de noviembre

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6847 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8630.
  • Quinta balota: 1.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6848 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 4 de noviembre de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 4 de noviembre de 2026: 1863 – Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 3 de noviembre de 2026: 4172 – Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 2 de noviembre de 2026: 4242 – Quinta balota: 2.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 4 de noviembre de 2026: 3363 – Quinta balota: 6.
  • Sorteo del 3 de noviembre de 2026: 8640 – Quinta balota: 0.
  • Sorteo del 2 de noviembre de 2026: 4477 – Quinta balota: 4.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 6 de noviembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.