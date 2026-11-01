Este domingo, 1 de noviembre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

¿Ganó? Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del sábado, 31 de octubre de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día del domingo 1 de noviembre de 2026

Número ganador: 5367.

Quinta balota: 1.

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo de La Antioqueñita Tarde del domingo 1 de noviembre

Número ganador: Pendiente.

Quinta balota: Pendiente.

Los últimos resultados de La Antioqueñita

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sábado, 31 de octubre de 2026: número 0026 y la quinta fue 4.

número 0026 y la quinta fue 4. Viernes, 30 de octubre de 2026: número 8717 y la quinta fue 9.

número 8717 y la quinta fue 9. Jueves, 29 de octubre de 2026: número 6365 y la quinta fue 0.

La Antioqueñita Tarde

Sábado, 31 de octubre de 2026: número 2340 y la quinta fue 2.

número 2340 y la quinta fue 2. Viernes, 30 de octubre de 2026: número 2643 y la quinta fue 4.

número 2643 y la quinta fue 4. Jueves, 29 de octubre de 2026: número 0048 y la quinta fue 7.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este lunes, 2 de noviembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.