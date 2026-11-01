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¿Ganó la lotería hoy? Resultados de Chontico Día y Noche del domingo 1 de noviembre

Así se vivió el sorteo 8601.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

1 de noviembre de 2026 a las 1:11 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Este domingo 1 de noviembre de 2026, varios colombianos estuvieron esperando conocer los números ganadores del sorteo de la tradicional lotería Chontico Día y Noche.

Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026.
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El sorteo 8601 dejó como número ganador el 7422, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 7.

Resultado de Chontico Día - 1 de noviembre

Premio mayor: 7422- 7

  • Tres últimos: 422.
  • Dos últimos: 22.
  • Cifra completa: 7422.
  • La Quinta: 7.
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Resultado de Chontico Noche - 1 de noviembre

Premio mayor: Por definir

  • Tres últimos: Por definir.
  • Dos últimos: Por definir.
  • Cifra completa: Por definir.
  • La Quinta: Por definir.
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes 2 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 31 de octubre de 2026: 4935. La Quinta: 7.
  • 30 de octubre de 2026: 5612. La Quinta: 0.
  • 29 de octubre de 2026: 5928. La Quinta: 4.

Chontico Noche

  • 31 de octubre de 2026: 0448. La Quinta: 8.
  • 30 de octubre de 2026: 5786. La Quinta: 0.
  • 29 de octubre de 2026: 6296. La Quinta: 1.