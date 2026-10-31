LOTERÍAS

¿Fue ganador del premio? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del sábado 31 de octubre de 2026

Cientos de participantes estuvieron a la espera para saber los números ganadores del sorteo 8600.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

31 de octubre de 2026 a las 1:14 p. m.
Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026.
Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logos oficiales de Chontico Día y Noche.

Durante este sábado 31 de octubre de 2026, cientos de colombianos estuvieron esperando los números ganadores del sorteo de la tradicional lotería Chontico Día y Noche.

Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del viernes 30 de octubre de 2026

El sorteo 8600 dejó como número ganador el 4935, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 7.

Resultado de Chontico Día - 31 de octubre

Premio mayor: 4935- 7

  • Tres últimos: 935.
  • Dos últimos: 35.
  • Cifra completa: 4935.
  • La Quinta: 7.
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Resultado de Chontico Noche - 31 de octubre

Premio mayor: Por definir

  • Tres últimos: Por definir.
  • Dos últimos: Por definir.
  • Cifra completa: Por definir.
  • La Quinta: Por definir.
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el domingo, 1 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 30 de octubre de 2026: 5612. La Quinta: 0.
  • 29 de octubre de 2026: 5928. La Quinta: 4.
  • 28 de octubre de 2026: 5369. La Quinta: 6.

Chontico Noche

  • 30 de octubre de 2026: 5786. La Quinta: 0.
  • 29 de octubre de 2026: 6296. La Quinta: 1.
  • 28 de octubre de 2026: 1527. La Quinta: 0.