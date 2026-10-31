Karol G volvió a sorprender a sus seguidores, esta vez con una transformación que se robó las miradas durante la celebración de Halloween.

La cantante colombiana eligió un reconocido personaje del cine de fantasía y apostó por una caracterización que requirió maquillaje, vestuario y un equipo de profesionales.

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¿De qué se disfrazó Karol G para Halloween?

La artista antioqueña decidió convertirse en Emily, la protagonista de la película animada El cadáver de la novia, dirigida por Tim Burton y estrenada en 2005.

La elección llamó la atención por el nivel de detalle de la transformación.

Karol G compartió en sus redes sociales un video en el que mostró parte del proceso para conseguir la apariencia del personaje, cuya imagen se caracteriza por su piel azulada y su particular vestido de novia.

Detrás de la producción participaron maquilladores, vestuaristas y expertos en efectos visuales, quienes trabajaron para recrear la apariencia de Emily.

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, que destacaron el resultado de la caracterización.

Entre los comentarios compartidos por el medio aparecen expresiones como “La más bella de todas”, “Tan linda” y “Top”.

Karol G en Halloween. Foto: Instagram @karolg

Karol G y su gusto por los personajes del cine

No es la primera vez que la cantante colombiana sorprende con una caracterización inspirada en una producción cinematográfica.

En Halloween de 2024, Karol G llamó la atención al convertirse en Amanda Thripp, uno de los personajes de la película Matilda.

En aquella ocasión estuvo acompañada por su amigo Daiky Gamboa, quien se disfrazó de Tronchatoro, la temida directora del colegio.

También en 2022 apostó por una transformación inspirada en Gatúbela, con un llamativo traje rojo durante una presentación musical.

Ahora, con su interpretación de Emily, la artista vuelve a demostrar su gusto por las caracterizaciones elaboradas y los personajes reconocidos de la cultura popular.

¿Quién es Emily, el personaje que eligió la cantante?

Emily es la protagonista de El cadáver de la novia, una película de animación que combina romance, fantasía y elementos de terror gótico.

La historia sigue a Víctor, un joven que, mientras practica sus votos matrimoniales, termina involucrado accidentalmente con Emily, una mujer fallecida que lo considera su prometido.

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La producción se convirtió en una de las películas más reconocidas de Tim Burton por su particular estética visual y por la historia que desarrolla alrededor de sus personajes.

La apariencia de Emily, con su piel azul, sus grandes ojos y su vestido de novia, ha hecho que sea una de las figuras más reconocibles de la película y una referencia frecuente para los disfraces de Halloween.