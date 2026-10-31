Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Llaneros doblega a Junior y acecha los ocho

Este sábado, 31 de octubre, se jugó un solo partido en la Liga BetPlay 2026-ll. El resultado deja impacto directo en la tabla de posiciones de la competencia, aunque no tiene implicación en los ocho clasificados parciales.

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Así quedó el único partido de la jornada:

Llaneros 3 - 2 Junior de Barranquilla

Siguen los papelones en Junior de Barranquilla, actual bicampeón de Colombia y ya eliminado de la competencia este 2026-ll. Ahora, cayó en su visita a Llaneros y el equipo de la media Colombia, aunque difícil, acecha los ocho parciales.

Los goles de Llaneros en el partido fueron gracias a Juan José Ramírez (17′), Jhojan Escobar (55′) y Néider Ospina (80′). Por el lado de Junior, descontaron Yimmi Chará (50′), Guillermo y Paiva (73′).

90’⌚▶️ |3-2| Final. Llaneros 🆚 @JuniorClubSA #LigaBetPlayDimayor https://t.co/fT2rBqFUgr — Junior FC (@JuniorClubSA) November 1, 2026

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Llaneros se acerca a los ocho

Atlético Nacional es líder de la tabla de posiciones con 35 puntos en 16 partidos jugados. Segundo asoma América de Cali con 34 unidades en 16 partidos y el top tres lo cierra Deportivo Cali con 30 puntos en los mismos 16 compromisos.

Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín cierran el grupo de los ocho clasificados parciales en la Liga BetPlay 2026-ll.

Fuera de la zona de clasificación, y aún con chances matemáticas de entrar, están Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Internacional de Bogotá, Llaneros, Alianza y Deportivo Pereira. Sin embargo, con el pasar de los partidos, podrían quedar oficialmente eliminados.

Y si Junior de Barranquilla tenía una mínima esperanza, quedó sepultada. Con 16 puntos asoma en el puesto 16 y tiene seis unidades en disputa, por lo que ya no alcanzará al octavo. Una muy pobre campaña para el actual bicampeón, que oficialmente entregará su corona este semestre.

Jaguares, Fortaleza y Deportivo Pasto son los tres coleros de la tabla de posiciones, y ahora lo único que pelean es por acabar de la mejor manera posible en este campeonato.