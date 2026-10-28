Karol G en el ojo del huracán: PETA Latino cuestiona su vestuario por el uso de plumas

La cantante colombiana Karol G volvió a quedar en el centro de una discusión que conecta la moda, los espectáculos musicales y la defensa de los animales. Esta vez, la controversia surgió por uno de los accesorios que luce durante su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour: un llamativo penacho de plumas rosadas que llamó la atención de PETA Latino, organización dedicada a promover el trato ético hacia los animales.

A través de sus redes sociales, la entidad publicó una fotografía de la artista sobre el escenario y acompañó la imagen con un mensaje que cuestiona el uso de plumas en los vestuarios de las figuras públicas. La crítica se dirigió directamente a la intérprete de éxitos como Tusa, Provenza y Si antes te hubiera conocido, cuya propuesta visual se ha convertido en una parte importante de sus presentaciones en vivo.

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“Eres una BICHOTA, no necesitas las plumas de nadie para demostrarlo”, escribió PETA Latino en Instagram. Y añadió: “Nos encanta cómo representas a las latinas, pero convertir a los animales en accesorios simplemente no va contigo”.

El mensaje también hizo un juego de palabras con el título de Si antes te hubiera conocido, una de las canciones más populares de la artista. En la imagen difundida por la organización se lee: “Karol, ¿qué hubiera sido si antes hubieras conocido a las aves detrás de tu look?”. La publicación sostiene, además, que las plumas pueden provenir de aves explotadas, maltratadas y asesinadas para obtenerlas.

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Karol G recorre estadios de América y Europa con su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour, que reúne sus grandes éxitos y las canciones de Tropicoqueta en un espectáculo de gran formato. Foto: Instagram @karolg

Tras la denuncia, Karol G no ha respondido públicamente al mensaje de PETA Latino y tampoco se había difundido una aclaración directa de la cantante sobre la composición específica del penacho que ha originado el cuestionamiento.

Sin embargo, algunas fuentes cercanas a los diseñadores encargados de los vestuarios de la actual gira habrían asegurado que sus creaciones están libres de crueldad animal y que recurren a materiales sintéticos para conseguir los efectos visuales de las prendas.

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Una gira mundial con grandes escenarios

Karol G recorre estadios de América y Europa con su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour, que reúne sus grandes éxitos y las canciones de Tropicoqueta en un espectáculo de gran formato. Foto: Instagram @karolg

La polémica ocurre mientras Karol G avanza con Viajando por el Mundo Tropitour, una gira de estadios que comenzó el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, y que contempla presentaciones en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

El recorrido fue anunciado en abril por Live Nation y se planteó como una de las producciones en vivo más ambiciosas de la cantante, con más de 39 estadios inicialmente previstos y nuevas ciudades incorporadas posteriormente. La gira incluye canciones de Tropicoqueta, el álbum que la artista lanzó en junio de 2025, junto con otros éxitos de su repertorio.

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Karol G lleva su Tropitour a los estadios del mundo Foto: Henry Hwu

La primera etapa llevó a la colombiana por ciudades de Estados Unidos y Canadá, entre ellas Toronto, Las Vegas, Los Ángeles, Seattle, San Antonio, Boston, Nueva York, Atlanta y Miami. El tramo norteamericano concluyó el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Después de concluir la etapa norteamericana, la gira continuará por América Latina antes de trasladarse a Europa en 2027. De acuerdo con el calendario publicado en la página oficial de la gira, estas son algunas de las próximas fechas anunciadas:

6, 7 y 8 de noviembre de 2026: Monterrey, México, en el estadio BBVA.

Monterrey, México, en el estadio BBVA. 13, 14 y 15 de noviembre de 2026: Ciudad de México, en el estadio GNP Seguros.

Ciudad de México, en el estadio GNP Seguros. 27 y 28 de noviembre de 2026: San José, Costa Rica, en el Estadio Nacional.

San José, Costa Rica, en el Estadio Nacional. 4, 5 y 6 de diciembre de 2026: Bogotá, Colombia, en el estadio El Campín.

Bogotá, Colombia, en el estadio El Campín. 15, 16 y 17 de enero de 2027: Quito, Ecuador, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Quito, Ecuador, en el estadio Olímpico Atahualpa. 22 de enero de 2027: Lima, Perú, en el estadio San Marcos.

Lima, Perú, en el estadio San Marcos. 28, 29, 30 y 31 de enero de 2027: Santiago de Chile, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Santiago de Chile, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. 5 de febrero de 2027: Buenos Aires, Argentina, en el estadio River Plate.

Buenos Aires, Argentina, en el estadio River Plate. 12 de febrero de 2027: São Paulo, Brasil, en la Mercado Livre Arena Pacaembu.

Karol G. Foto: Getty Images

La agenda también contempla presentaciones en República Dominicana y Puerto Rico durante febrero, seguidas por una etapa europea que comenzará en Barcelona el 3 de junio de 2027 y que incluye ciudades como Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf y Lyon. El cierre está previsto para el 24 de julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán, Italia.