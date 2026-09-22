Estos son los conciertos que dejarán a El Campín sin fútbol durante varias fechas: crece polémica con Sencia

El estadio Nemesio Camacho El Campín volverá a cambiar temporalmente el fútbol por los grandes espectáculos. Durante los últimos meses de 2026, el escenario bogotano recibirá múltiples conciertos que requerirán cierres para el montaje y desmontaje de tarimas, además de periodos destinados a la recuperación de la gramilla.

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La situación volvió a generar polémica alrededor de Sencia, concesionario encargado de la administración del complejo, después de que Independiente Santa Fe no pudiera utilizar El Campín para disputar la final de ida de la Liga Femenina contra Deportivo Cali. El compromiso tuvo que ser trasladado al estadio La Independencia, de Tunja.

De acuerdo con Sencia, el estadio permanecerá sin fútbol profesional entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, periodo en el que coincidirán el montaje de uno de los conciertos de mayor magnitud programados para este año y labores de mantenimiento del terreno de juego.

Los conciertos que se tomarán El Campín

La extensa agenda comenzará con BTS, que tiene programados dos conciertos para el 2 y 3 de octubre. El regreso del grupo surcoreano a Colombia tendrá un montaje de gran formato y será uno de los eventos que más días de preparación requerirá en el estadio.

Posteriormente llegará Fonseca, quien se presentará el 24 de octubre con Fonseca en la Casa, un concierto especialmente significativo para el bogotano, pues será su primera presentación como artista principal en El Campín después de más de dos décadas de trayectoria.

La música urbana también tendrá su espacio. Ryan Castro llegará el 31 de octubre con Awooween, espectáculo con el que celebrará Halloween y para el que está previsto un escenario de 360 grados.

Durante noviembre, Los Tigres del Norte también ocuparán El Campín con su primera presentación en solitario en un estadio del país. A ellos se sumará, el 20 de noviembre, Megaland Bacano, evento que reunirá a más de 15 artistas.

Solo un día después, el 21 de noviembre, se realizará Juntos de Nuevo, Misión Campín, una jornada dedicada al vallenato que contará con nombres como Jean Carlos Centeno, Binomio de Oro, Nelson Velásquez, Hebert Vargas y Alex Manga.

El calendario de conciertos cerrará por todo lo alto con Karol G, quien tendrá tres fechas consecutivas en el estadio: 4, 5 y 6 de diciembre. Estas presentaciones volverán a requerir una importante operación logística sobre el escenario deportivo.

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Sencia responde a las críticas

En medio de los cuestionamientos por la disponibilidad del estadio para el fútbol, Sencia aseguró que la programación de espectáculos se establece con anticipación y sostuvo que los equipos conocen previamente las fechas en las que El Campín no puede ser utilizado.

El concesionario también indicó que durante 2026 el escenario ha recibido 53 partidos de fútbol frente a cinco eventos culturales y de entretenimiento, cifras con las que respondió a las críticas sobre una supuesta priorización de los conciertos.

Sin embargo, la imposibilidad de que Santa Fe femenino disputara una final en su estadio volvió a encender el debate sobre la convivencia entre los eventos musicales y el fútbol. Con varios conciertos todavía pendientes antes de terminar 2026, la disponibilidad de El Campín seguirá dependiendo no solo de las fechas de cada espectáculo, sino también de los tiempos necesarios para los montajes y la recuperación de la cancha.