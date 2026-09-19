Tini deslumbró en Bogotá: el futbolista Rodrigo De Paul la acompañó y hubo emotivo reencuentro de Violetta

Tini Stoessel regresó a Bogotá la noche de este viernes 18 de septiembre para presentar FUTTTURA World Tour en el Movistar Arena. Entre quienes la acompañaron estuvo su pareja, el futbolista argentino Rodrigo De Paul, quien presenció una presentación marcada por la nostalgia, las sorpresas y varios momentos de emoción.

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La propuesta del espectáculo estuvo construida como un recorrido por las diferentes etapas de la carrera de la cantante. El show fue cambiando de estética, vestuario y repertorio para llevar al público desde la Tini actual hasta aquella adolescente que alcanzó reconocimiento internacional interpretando a Violetta Castillo en la exitosa serie de Disney Channel.

Tini volvió a Violetta junto a Jorge Blanco y Mercedes Lambre

Uno de los momentos que mayor nostalgia despertó entre sus fanáticos llegó con el segmento dedicado a Violetta. Canciones como “En mi mundo”, “Cómo quieres”, “Te creo”, “Ser mejor”, “Juntos somos más” y “Siempre brillarás” hicieron parte del recorrido por la producción que impulsó internacionalmente la carrera de Tini.

Pero la argentina no estuvo sola. Jorge Blanco y Mercedes Lambre, dos de sus compañeros más recordados de la serie, aparecieron en el escenario para reencontrarse con ella ante el público bogotano.

Blanco interpretó a León durante la producción, mientras que Lambre dio vida a Ludmila, dos personajes fundamentales dentro de la historia. Años después del fenómeno que representó Violetta, los tres volvieron a compartir escenario y revivieron parte de aquella época frente a sus seguidores.

Así estuvo dividido el show de Tini en Bogotá

De acuerdo con el repertorio que se había anticipado para Bogotá, el espectáculo estaba organizado en siete actos, cada uno pensado para representar diferentes etapas de la carrera de Tini y con cambios en la puesta en escena, el vestuario y el sonido.

El recorrido comenzó con temas de su etapa como solista, entre ellos El cielo, Fresa, La loto, Muñecas y Las Jordans, antes de dar paso al segmento dedicado a Violetta.

Posteriormente, la presentación entró en una etapa mucho más íntima con canciones de Un mechón de pelo, proyecto en el que Tini plasmó algunos de los episodios personales más difíciles que ha atravesado. En este bloque aparecieron temas como Miedo, Posta, Ni de ti, Buenos Aires, Tinta 90, Ellas, Bien y Me voy.

Sin embargo, en Bogotá hubo una ausencia que llamó particularmente la atención: Tini no interpretó “Pa”, una de las canciones más personales de este trabajo y que nació a partir del delicado estado de salud que atravesó su padre, Alejandro Stoessel.

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Tini rompió en llanto al hablar del duelo que atraviesa

La parte más íntima del concierto dejó también uno de los momentos más emotivos de la noche. Tini se dirigió a sus seguidores para hablar del duelo que atraviesa en medio de la compleja situación que vive actualmente en su entorno familiar.

La cantante no pudo contener las lágrimas frente a los asistentes, quienes respondieron con gritos y muestras de cariño, como mensaje de apoyo mientras ella intentaba continuar con el espectáculo.

@danielaadp primera vez que tini menciona el tema de su papá tan directamente 😣 que bonito hacerla sentir acompañada en este duelo ❤️ Colombia te ama Martina!! #tini #futttura #colombia ♬ sonido original - dani

El momento se produjo después de que en las últimas semanas trascendieran públicamente diferencias dentro de su familia, particularmente alrededor de su padre, Alejandro Stoessel, y asuntos financieros y patrimoniales relacionados con la carrera que la cantante construyó desde muy joven.

Maisak apareció como invitado sorpresa

La cuota colombiana de la noche llegó de la mano de Maisak. El cantante apareció sorpresivamente en el escenario del Movistar Arena para acompañar a Tini en la interpretación de “Se me olvida”, provocando otra de las grandes reacciones del público.

A partir de allí, el espectáculo volvió a cambiar de ritmo para recorrer las etapas pop y urbana de Tini, además de sus colaboraciones y canciones de desamor. En distintos momentos de la noche sonaron temas como 22, Suéltate el pelo, Down, Si tú te vas, Te pido, Acércate, Carne y hueso, Por qué te vas y Consejo de amor.

La argentina exaltó la libertad LGBTIQ+. Foto: SEMANA

La recta final recuperó la energía con varios de los éxitos que han marcado su etapa como solista, entre ellos sus colaboraciones con Beele, Universidad y Fantasi, así como Maldita foto, La Triple T, Bar y Miénteme.

Finalmente, Tini eligió Cupido para despedirse del público bogotano y ponerle punto final a una noche en la que recorrió diferentes capítulos de su historia musical.

FUTTTURA World Tour terminó convirtiéndose en una retrospectiva de su carrera: desde sus primeros pasos en Violetta y el reencuentro con Jorge Blanco y Mercedes Lambre, hasta sus éxitos como solista, la aparición de Maisak y las canciones con las que ha mostrado algunos de los capítulos más personales de su vida.