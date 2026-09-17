Si usted vive debajo de una roca, le contamos sobre una banda que resuena ahora como fenómeno global: BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, es una banda surcoreana que se ha consolidado como uno de los actos globales que han definido el siglo XXI. Sus integrantes son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, quienes han cultivado en sus millones de seguidores y seguidoras una cultura positiva.

Audiencias de todo el mundo tendrán la oportunidad de disfrutar dos conciertos completos de los íconos globales del pop BTS. Foto: cortesía Trafalgar Releasing / A.P.I.

“Mi imperfección es mi fortaleza”: Keum Suk Gendry-Kim, premiada novelista gráfica, habla con Arcadia

El grupo, reconocido por su música auténtica y autoproducida, sus extraordinarias presentaciones y su profunda conexión con sus fans, ha construido un legado que cimenta a sus integrantes como íconos del pop del siglo XXI, rompiendo innumerables récords mundiales.

A través de iniciativas como la campaña LOVE MYSELF y su discurso “Speak Yourself” ante las Naciones Unidas, la banda ha generado una influencia positiva y movilizado a millones de fans alrededor del mundo, conocidos como ARMY. La agrupación ha conseguido siete sencillos número uno en el Billboard Hot 100 desde 2020 y ha realizado múltiples conciertos con entradas agotadas en estadios alrededor del mundo.

Por Bogotá pasarán las noches de 2 y el 3 de octubre, en la apertura de su gira latinoamericana. Jóvenes, vibrantes, seguramente llegarán preparados para los 2600 metros de altura en noches consecutivas.

Dos fechas en Bogotá tienen emocionadas a las seguidoras y felices a los seguidores de BTS. Foto: Páramo Presenta

Vale anotar que, después de largas esperas para sus fans, luego de que sus integrantes pasaran por el servicio militar obligatorio, en marzo de 2026 lanzaron su quinto álbum de estudio de BTS, ARIRANG. Para sorpresa de nadie, el trabajo debutó en el número uno del Billboard 200, mientras que su sencillo principal, “SWIM”, debutó en el número uno del Billboard Hot 100. Aún así, por cuenta de unos criterios que consideraros polémicos, decidieron no postularlo a los Premios Grammy.

BTS es RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Foto: cortesía Trafalgar Releasing / A.P.I.

BTS: la boyband surcoreana que se inspira en Herman Hesse y a sus fans ‘derrite como mantequilla’

Más allá de eso, en 2026 BTS regresó a los escenarios globales con la histórica gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. También hizo historia al encabezar el primer show de medio tiempo en la final del mundial de fútbol en Estados Unidos , reforzando aún más su posición como uno de los actos culturales que definen a su generación.

Y si bien muchos seguidores y seguidoras los verán en vivos, muchos no podrán hacerlo. Y para ellos existe esta gran oportunidad, la de ver dos de sus shows, en vivo, en cine, a lo grande.

Pantalla grande: ¿cuándo y dónde?

El tráiler oficial de la transmisión ya está disponible y los boletos ya se encuentran oficialmente a la venta en este enlace: BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN BUENOS AIRES Y SÃO PAULO: LIVE VIEWING.

Presentado por Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC (sello perteneciente a HYBE), a finales de octubre, luego de su paso por Bogotá, este evento musical y cinematográfico global llevará a salas de cine del mundo las primeras transmisiones en vivo de BTS desde Sudamérica.

Así, el público podrá vivir en la pantalla grande la explosiva energía de estadios totalmente llenos a través de dos conciertos completos: el cierre del tramo latinoamericano de la histórica gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que incluye la primera presentación de BTS en Argentina, junto con el emocionante concierto del grupo en un estadio de Brasil. Y se sabe que Colombia tiene fans apasionados, pero podemos aceptar que Argentina y Brasil, una gota. Y no esta más sumarse a esas fiestas.

Las funciones son el 24 y 25 de octubre, y el 30 y 31 de octubre.

Buenos Aires: funciones en cines selectos de Colombia el sábado 24 de octubre (5:45 p.m.) y domingo 25 de octubre (4:45 p.m.).

São Paulo: funciones en cines selectos de Colombia el viernes 30 de octubre (5:45 p.m.) y el sábado 31 de octubre (4:45 p.m.).

La primera transmisión en vivo de BTS desde Sudamérica llegará a cines de Colombia y el mundo este octubre. Foto: cortesía Trafalgar Releasing / A.P.I.

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

Los horarios de las funciones varían según el territorio. En esta nota pusimos los de Colombia, si vive fuera, revise pues en algunas regiones, las transmisiones serán diferidas para adaptarse a los husos horarios locales. El evento se presentará en más de 3,700 cines de más de 85 territorios alrededor del mundo.