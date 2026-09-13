Ryan Castro estrena ‘La Sapió’ y se roba las miradas en New York Fashion Week junto a Camila Cabello, Kenia OS y Bad Gyal

Ryan Castro vive días movidos entre la música y la moda. El colombiano estrenó ‘La Sapió’, su nueva canción, mientras su nombre también llamó la atención en Nueva York, donde asistió a uno de los desfiles de New York Fashion Week, rodeado de reconocidas estrellas internacionales.

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El cantante del ghetto estuvo entre los invitados al desfile de Tommy Hilfiger, evento que reunió a figuras de la industria musical como Camila Cabello, Kenia OS y Bad Gyal, entre otras celebridades. Su aparición se dio mientras Castro continúa ampliando su presencia internacional más allá de sus conciertos.

Ryan Castro vuelve al “perreo” con ‘La Sapió’

Luego de explorar durante el último año sonidos ligados al dancehall y ritmos caribeños en trabajos como Sendé y Hopi Sendé, Castro retoma con este lanzamiento una de las fórmulas que ha acompañado su ascenso: el reguetón de discoteca.

La producción estuvo a cargo de SOG, músico que ha trabajado durante años junto al colombiano y que ha participado en varias canciones de su catálogo. Esta vez, ambos apostaron por un ritmo que recuerda una de las etapas que terminó de consolidar a Castro dentro del género urbano.

Pero La Sapió no llega como un lanzamiento aislado. La canción hace parte de las pistas que Ryan Castro ha comenzado a entregar sobre su próximo álbum, proyecto del que todavía se esperan nuevos detalles.

Antes había presentado “Mentira” junto a Feid, mientras que en sus conciertos ha comenzado a mostrar “Brincao”, otro tema inédito. Precisamente, esta última canción fue interpretada durante su reciente concierto de estadio en Bucaramanga, donde sus seguidores pudieron escuchar un adelanto de lo que prepara para su siguiente etapa musical.

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Una semana entre moda, música y reconocimientos

Su aparición en New York Fashion Week coincide además con otro momento importante para su carrera. Castro recibió esta semana una nominación a los Billboard Latin Music Awards 2026 por La Villa, canción que realizó junto a Kapo y Gangsta.

El colombiano tampoco ha detenido su agenda de conciertos. Actualmente desarrolla SENDÉ THE LAST DANCE, una gira de 16 fechas por Estados Unidos y Canadá que ya ha tenido presentaciones con entradas agotadas y que continuará por ciudades como Boston, Orlando y Denver.

Así, Ryan Castro empieza a mostrar las cartas de su próximo proyecto musical mientras gana espacio en otros escenarios internacionales. Su paso por una de las semanas de la moda más importantes del mundo, junto a nombres como Camila Cabello, Kenia OS y Bad Gyal, coincidió con un estreno que lo lleva nuevamente al sonido con el que construyó buena parte de su identidad artística.