No es un dato menor. Se acerca la fecha del que será el tercer concierto de Jamiroquai en Colombia, con su arsenal de éxitos y un sonido característico que solo se ha hecho más robusto con el paso del tiempo. El evento tendrá lugar el 19 de septiembre en el Coliseo Med Plus, en los bordes de la ciudad. De nuevo, advertimos que si usted de los que quiere llegar al concierto sin saber qué tocarán, puede mejor ir a otra nota, porque aquí se lo compartiremos, aquí habrá spoilers. También vale aclarar que nada asegura que no habrá cambios de último minuto, así que si bien mucho está establecido, nada está escrito en piedra.

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La nueva presentación representa un hito dentro de la agenda de conciertos en Colombia, pues pondrá fin a dieciséis años sin actuaciones de la banda británica en estas tierras. Liderado por Jay Kay, el conjunto visitó el país en dos ocasiones hasta ahora: el 30 de marzo de 2006 en el Parque Jaime Duque y el 9 de octubre de 2010 como cabeza de cartel del Festival Nem-Catacoa. Este nuevo paso se da en el marco del The Heels of Steel Tour, la primera gira internacional de gran escala de la agrupación desde 2019.

El periplo latinoamericano ubica a Bogotá en una posición logística interesante. Esto pues el recorrido continental inicia en festivales multitudinarios y estadios, incluyendo Rock in Rio en Río de Janeiro, el Allianz Parque de São Paulo, el Claro Arena de Santiago de Chile y el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires, todo antes de encender a música el Coliseo MedPlus, donde empieza una saga de arenas cerradas que sigue en en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

A nivel de producción, el Coliseo MedPlus es un recinto techado de acústica controlada que suele garantizar una experiencia genial en lo visual y lo sonoro (eso hemos vivido allá, en conciertos de Limp Bizkit y luego de Korn). Se estima que el concierto se extenderá entre una hora y cuarenta y cinco minutos y dos horas.

Jay Kay y Jamiroquai en la O2 Arena de Londres, dando su clase de funk y acid jazz en 'The Heels Of Steel Tour'. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

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La gira coincide además con una celebración clave, el trigésimo aniversario de la canción que lo hizo referente global del acid jazz y el funk contemporáneo, “Virtual Insanity” y del álbum que la contiene, Travelling Without Moving (1996). Este hecho no es solo verso, impacta el diseño del show e influye en el setlist, acentuando esos memorables sencillos de mediados de los noventas.

El setlist (altamente posible)

Partiendo de lo que han entregado en shows de recinto techado a lo largo de esta gira (como The O2 en Londres o el Palau Sant Jordi de Barcelona), se proyecta esta selección de trece canciones distribuidas entre el envión principal y el gran encore (como operan el 90 por ciento de shows de arena en el siglo XXI).

Con la ausencia quizá de “You Give Me Something” y “Deeper Underground”, este repertorio está encendido, y ojalá incluya la canción que usted quiere escuchar y bailar. Aquí está.

*“(Don’t) Give Hate a Chance”, de su disco Dynamite de 2005.

*“Little L”, de A Funk Odyssey de 2001.

*“Seven Days in Sunny June”, del Dynamite, de 2005.

*“Space Cowboy”, del The Return of the Space Cowboy, 1994.

*“Alright”, del Travelling Without Moving, de 1996.

*“Shadow in the Night”, canción inédita, probablemente venga en su noveno álbum de estudio, que quizá se llame Heels of Steel.

*“Runaway (o Light Years / Emergency)”, lanzado como parte del High Times: Singles 1992–2006, en 2006.

*“Disco Stays the Same”, otra canción inédita del que puede ser su próximo trabajo discográfico.

Será el tercer concierto de la agrupación en el país. Foto: Páramo Presenta

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*“Travelling Without Moving” del Travelling Without Moving, de 1996.

*“Canned Heat”, del Synkronized, de 1999.

*“Cosmic Girl”, del Travelling Without Moving, de 1996.

*“Love Foolosophy”, del A Funk Odyssey de 2001.

*“Virtual Insanity”, del Travelling Without Moving, de 1996.

Una historia que se escribe (y suena)

Jamiroquai aterrizó en esta Tierra en 1992, con “When You Gonna Learn”, una fusión innovadora de jazz-funk y letras apocalípticas con las que rompió esquemas. Aclamado como un profeta multifacético, el brillante Jay Kay convirtió su visión artística en un histórico contrato de ocho álbumes con Sony. Su método casi mozartiano de cantar arreglos complejos en una grabadora portátil dio origen a un sonido orgánico y profundamente humano que revolucionó la música dance de los años noventa.

El impacto comercial de Jamiroquai es impresionante: Emergency on Planet Earth debutó en el número uno, mientras que Travelling Without Moving se convirtió en el álbum de funk más vendido de la historia, impulsado por el éxito mundial y ganador del Grammy “Virtual Insanity”, favorito de MTV por su icónico video que desafiaba la gravedad. Para comienzos del nuevo milenio, Jamiroquai ya era la tercera exportación musical más importante del Reino Unido, solo detrás de Oasis y Spice Girls (y eventualmente sobreviviría a ambos fenómenos).

Más allá de los carros de lujo, los chismes en revistas y los sombreros extravagantes, la banda y su líder también han creado un legado paralelo marcado por una asombrosa capacidad de proyección social: Jay Kay hablaba sobre el cambio climático y los riesgos de la inteligencia artificial décadas antes de que dominaran la conversación global, mientras conquistaba las listas internacionales con éxitos como “Deeper Underground”, parte de la banda sonora de Godzilla, y “Space Cowboy”, el primer número uno del grupo en las listas Dance de Estados Unidos.

Hoy, la influencia duradera de Jamiroquai es indiscutible. Y mientras gira, la banda se encuentra ultimando su noveno álbum de estudio, mientras Jay Kay sigue siendo uno de los últimos representantes de una especie en extinción: la verdadera enigmática estrella de rock.