Uno de los géneros musicales más diversos y universales regresa este fin de semana al Parque El Country en Bogotá y sí, también al resto del país por medio de las pantallas de Canal Capital, en con una nueva edición de Jazz al Parque, uno de los icónicos festivales al parque de Idartes. Este año, el evento de ingreso gratuito año propone una mirada hacia Latinoamérica para descubrir las múltiples maneras en que sus músicas, ritmos, tradiciones e identidades han dialogado con el jazz y han contribuido a transformar su lenguaje.

Masasto , uno de los artista distritales de este festival. Foto: cortesía Idartes /

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El sábado 12 de septiembre desde las 12 m. y el domingo 13 desde la 1:00 p. m., los colombianos podrán disfrutar de la transmisión en directo desde el verde escenario de este encuentro musical, donde los artistas y el público buscarán responder a la pregunta que atraviesa la programación: ¿qué ocurre cuando el jazz dialoga con las músicas, los ritmos y las tradiciones de América Latina?

La respuesta se construirá a través de las propuestas de artistas provenientes de diferentes territorios y de una programación que reconoce el desarrollo del jazz latinoamericano y la influencia que países como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile han tenido en la evolución de este género.

En la conducción de más de ocho horas diarias de la transmisión de Capital estarán Danny Galvis y la cantante, compositora y productora musical Ana Salive, experta en jazz, que más que un género musical es un lenguaje de expresión y encuentro que nació de la mezcla de distintas tradiciones culturales y que encontró en la improvisación una de sus principales formas de creación.

Serán dos días para escuchar a Latinoamérica desde sus múltiples acentos musicales: desde las expresiones andinas hasta los sonidos del Caribe y el Pacífico colombiano, pasando por las tradiciones brasileñas y las propuestas de artistas de diferentes lugares del continente.

Tlapalería Don Chuy - México Foto: cortesía Idartes /

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Una programación para descubrir sonoridades

Parte de la riqueza de la edición 2026 de Jazz al Parque está precisamente en las historias que existen detrás de cada propuesta musical. Varios de los artistas invitados llegarán por primera vez a Colombia o presentarán proyectos inéditos para el público, convirtiendo el encuentro en una oportunidad para descubrir trayectorias, territorios y búsquedas creativas que continúan renovando el lenguaje del jazz desde América Latina.

Entre los artistas internacionales que harán parte de esta edición se encuentran Arturo O’Farrill, de Estados Unidos; Balta, de Uruguay; Cimafunk, de Cuba; Iraida Noriega y Tlapalería Don Chuy, de México; y Uli Costa - Afrosambajazz, de Brasil.

A ellos se suman representantes de la escena nacional como Domingo Sánchez - Territorio Gauta, de Barranquilla; Madera Jazz, de Medellín; y Ricardo Gallo Cuarteto, de Bogotá y Nueva York.

Uli Costa - Brasil Foto: cortesía Idartes / Gabriel Matarazzo

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Jazz al Parque 2026 Foto: Idartes

La programación también contará con agrupaciones distritales como Daniel González, Dorado Kandua, Fatso, Libardo Cardozo, Maljazzviajante, Masato, Solange Prat y Urpi Barco, ampliando el diálogo entre las propuestas internacionales, nacionales y las músicas que nacen y se desarrollan en Bogotá.

Finalmente, vale destacar que, a lo largo de su historia, este ritmo ha incorporado influencias, instrumentos y maneras de interpretar provenientes de diferentes territorios, convirtiéndose en una música dinámica, abierta al diálogo y en permanente transformación. Con una identidad marcada por la libertad creativa, el jazz continúa cruzando fronteras y encontrándose con otras músicas para dar origen a nuevas sonoridades.