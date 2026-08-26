Septiembre ve a Bogotá iluminarse en varios frentes musicales, y uno de estos es el jazz. Arcadia pone la lupa en tres grandes eventos en torno al género, su influencia, presente y legado.

Festival Internacional de Jazz 2026: Al Di Meola, Chano Domínguez, Skokiaan Brass Band, David Sánchez y más

Del 9 al 17 de septiembre, el Teatro Colsubsidio presenta su Festival Internacional de Jazz 2026, una edición que reúne seis conciertos y artistas de diferentes generaciones y geografías para mostrar por qué el jazz sigue siendo uno de los lenguajes musicales más vivos, libres y universales.

Al Di Meola tocará el 9 de Septiembre, en el marco del Festival Internacional de Jazz 2026. Es uno de los guitarristas más influyentes del jazz contemporáneo. Foto: cortesía / A.P.I.

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Del virtuosismo de la guitarra de Al Di Meola (9 de Septiembre) al encuentro entre jazz y flamenco de Chano Domínguez, Javier Colina y Guillermo McGill (17 de Septiembre); de las raíces afrocaribeñas de David Sánchez Quartet (11 de Septiembre) a la energía de Skokiaan Brass Band (10 de Septiembre); y del fenómeno formativo de Sant Andreu Jazz Band (12 de septiembre) a las nuevas sonoridades del jazz colombiano con Harlinson Lozano Quinteto & Figaro’s Jazz Club (16 de Septiembre), la programación propone un recorrido por las múltiples formas que ha adoptado el género alrededor del mundo.

Harlinson Lozano Quinteto & Figaro's Jazz Club, un encuentro del jazz colombiano que conecta improvisación y creación contemporánea con las músicas afrocolombianas, el Pacífico, el currulao y el latin jazz. Foto: cortesía / A.P.I.

Más que reunir grandes nombres, el Festival plantea al jazz como un territorio de encuentro. Flamenco, músicas afrocaribeñas, sonoridades del Pacífico colombiano, funk, soul, ritmos africanos y tradición jazzística conviven en una programación construida alrededor de la improvisación, el intercambio cultural y la creación colectiva. *Entradas disponibles en TuBoleta.com.

Jazz Expandido en el CNA: Buika, tributos a Armstrong y Chick Corea, y más

El Centro Nacional de las Artes reúne artistas de Colombia, Brasil, Países Bajos, Costa de Marfil, España e Italia en una temporada que conecta el jazz con las músicas de raíz, el reggae, lo sinfónico, la improvisación y las nuevas sonoridades. Esta va del 4 al 27 de septiembre. Los artistas invitados al Teatro Colón, la Sala Fanny Mikey, la Sala Delia Zapata y a los diferentes espacios del CNA son.

Buika es una de las grandes estrellas de la edición 2026 de Jazz Expandido en el CNA. La cantante presenta su 'Experiencia Sinfónica 2026' el 26 de septiembre. Foto: Arda Aytan l

Davi Fonseca (Brasil, 5 de septiembre), Victoria Sur y Nicolás Ospina (Colombia, 5 de septiembre,); Michael Varekamp (Países Bajos, 12 de septiembre) y Rembrandt Trio (Países Bajos, 20 de septiembre); Tiken Jah Fakoly (Costa de Marfil, 24 de septiembre, ¡sold out!); Jam Atípico (Cali, 26 de septiembre, en la Plazoleta CNA), Buika (España, 26 de septiembre), Luca Ciarla (Italia11 de septiembre), Anamaría Oramas (Colombia, 20 de septiembre) y Urpi Barco (Colombia, 27 de septiembre).

La gran Anamaría Oramas toca este 20 de septiembre. Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

Progota anuncia las bandas de su segunda edición: vibra la música progresiva y alternativa en Bogotá

Jazz Expandido propone distintas geografías, generaciones y tradiciones musicales. Desde Emergentes Jazz, que pone la mirada en quienes están construyendo el futuro del género, hasta los homenajes a Louis Armstrong y Chick Corea; desde las músicas de raíz colombianas hasta Brasil, Europa y África; de las grandes orquestas a la electrónica y lo sinfónico. Un recorrido de jazz como un lenguaje de libertad y fronteras cada vez más amplias.

*Entradas con boletería y abonos para la temporada en Tuboleta. Los formularios de inscripción a las actividades de sala se encuentran en www.eneldelia.gov.co

Jazz al Parque 2026: programación por definir

El 12 y 13 de septiembre, en el Parque El Country tendrá lugar la edición 2026 de Jazz al Parque, festival del Idartes, que pondrá en el centro de su programación una pregunta: ¿qué ocurre cuando este lenguaje musical dialoga con las músicas, los ritmos y las tradiciones de la región?

La agrupación Mula en una edición pasada de Jazz al Parque. Foto: Jazz al Parque. Cortesía de Idartes

MedeJazz celebra 30 años de jazz y músicas del mundo con invitados de Cuba, Países Bajos y más

La edición de este año parte de reconocer el desarrollo del jazz latinoamericano y la influencia que las tradiciones musicales de países como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile han tenido en la transformación del género.

“Ese es el punto de partida curatorial de Jazz al Parque 2026: mirar hacia las músicas que hacen parte de la región para entender cómo han participado en la evolución de uno de los lenguajes musicales de mayor circulación internacional. La programación busca poner en conversación las músicas andinas, las expresiones del Caribe y el Pacífico colombiano y la tradición musical brasileña, junto con propuestas provenientes de Chile, Paraguay, México, Cuba y otros territorios latinoamericanos”, afirma María Claudia Parias, directora de Idartes. *Más sobre la programación cuando la anuncien.