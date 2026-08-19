Sonoridades

MedeJazz celebra 30 años de jazz y músicas del mundo con invitados de Cuba, Países Bajos y más

Del 5 al 19 de septiembre, el Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo ofrece tres escenarios para once conciertos, de los cuales diez son de entrada libre. Les contamos.

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Redacción Arcadia
19 de agosto de 2026 a las 2:32 p. m.
En el marco de MedeJazz, La Orquesta Aragón es uno de los invitados principales. Hace parte del concierto pago.
En el marco de MedeJazz, La Orquesta Aragón es uno de los invitados principales. Hace parte del concierto pago. Foto: cortesía Teatro Colsubsidio / A.P.I.

Después de 30 años de difusión de músicas del mundo en la capital antioqueña, el Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo se siente perfectamente maduro y, aún así, regresa en 2026 con el mismo entusiasmo, variedad y colorido que impulsaron sus inicios como proyecto cultural.

Durante el mes de septiembre, en conjunción con la Fiesta del Libro y la Cultura, Medellín se encontrará engalanada de nuevo con artistas y agrupaciones de especial calidad y riqueza musical que, como ya se ha hecho costumbre, no defraudarán las expectativas de los habitantes y visitantes de la capital antioqueña.

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La programación de este año trae once conciertos de diversas sonoridades, diez de ellos con entrada libre, y cuatro clases maestras, también con entrada libre.

De Cuba vendrán a Medellín la Orquesta Aragón y Andrés Hernández; Joseph Amado de Venezuela; de Holanda llegará Michael Varekamp & The Legends; y por Antioquia habrá nueve agrupaciones: ARZ Sexteto, Claudia Gómez, Faríbula, JS Ramírez Latin Jazz Quinteto, Kanajazz, Magangué Orchestra, MCO/MYTHOS, SH Jazz Project y Shades of Blues.

La invitación es para que, del 5 al 19 de septiembre, acompañen el evento en tres escenarios: el Gran Salón de Plaza Mayor y la Tarima SURA del Jardín Botánico, esta última en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura.

Programación oficial

Gran Concierto con boletería

Orquesta Aragón con la Orquesta Sinfónica de Eafit (Cuba y Colombia) Joseph Amado Live Experience (Venezuela-Colombia) y Andrés Hernández (Cuba-Colombia). Sábado 5 de septiembre - 7:00 pm Gran Salón de Plaza Mayor. Informes y boletas en TicketExpress.

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MedeJazz celebra 30 años de jazz y músicas del mundo con invitados de Cuba, Países Bajos y más Foto: MedeJazz
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Conciertos de entrada libre

*Arz Sexteto (Colombia). Viernes 11 de septiembre – 5.00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura- Jardín Botánico.

*Magangué Orchestra (Colombia). Viernes 11 de septiembre- 6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*Michael Varekamp & The Legends (Holanda). Sábado 12 de septiembre 6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*SH Jazz Project (Colombia). Martes 15 de septiembre-6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura- Jardín Botánico.

*Faríbula (Colombia). Martes 15 de septiembre-8.00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura- Jardín Botánico.

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*Kanajazz (Colombia). Miércoles 16 de septiembre- 8:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*Claudia Gómez (Colombia). Jueves 17 de septiembre- 6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Bo

tánico.

*JS Ramírez Latin jazz Quinteto (Colombia). Jueves 17 de septiembre-8:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura.

*Mco/Mythos (Colombia). Viernes 18 de septiembre 5:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*Shades of Blues (Colombia). Sábado 19 de septiembre 8:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura.