MedeJazz celebra 30 años de jazz y músicas del mundo con invitados de Cuba, Países Bajos y más

Después de 30 años de difusión de músicas del mundo en la capital antioqueña, el Festival Internacional Medellín de Jazz & Músicas del Mundo se siente perfectamente maduro y, aún así, regresa en 2026 con el mismo entusiasmo, variedad y colorido que impulsaron sus inicios como proyecto cultural.

Durante el mes de septiembre, en conjunción con la Fiesta del Libro y la Cultura, Medellín se encontrará engalanada de nuevo con artistas y agrupaciones de especial calidad y riqueza musical que, como ya se ha hecho costumbre, no defraudarán las expectativas de los habitantes y visitantes de la capital antioqueña.

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La programación de este año trae once conciertos de diversas sonoridades, diez de ellos con entrada libre, y cuatro clases maestras, también con entrada libre.

De Cuba vendrán a Medellín la Orquesta Aragón y Andrés Hernández; Joseph Amado de Venezuela; de Holanda llegará Michael Varekamp & The Legends; y por Antioquia habrá nueve agrupaciones: ARZ Sexteto, Claudia Gómez, Faríbula, JS Ramírez Latin Jazz Quinteto, Kanajazz, Magangué Orchestra, MCO/MYTHOS, SH Jazz Project y Shades of Blues.

La invitación es para que, del 5 al 19 de septiembre, acompañen el evento en tres escenarios: el Gran Salón de Plaza Mayor y la Tarima SURA del Jardín Botánico, esta última en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura.

Programación oficial

Gran Concierto con boletería

Orquesta Aragón con la Orquesta Sinfónica de Eafit (Cuba y Colombia) Joseph Amado Live Experience (Venezuela-Colombia) y Andrés Hernández (Cuba-Colombia). Sábado 5 de septiembre - 7:00 pm Gran Salón de Plaza Mayor. Informes y boletas en TicketExpress.

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Conciertos de entrada libre

*Arz Sexteto (Colombia). Viernes 11 de septiembre – 5.00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura- Jardín Botánico.

*Magangué Orchestra (Colombia). Viernes 11 de septiembre- 6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*Michael Varekamp & The Legends (Holanda). Sábado 12 de septiembre 6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*SH Jazz Project (Colombia). Martes 15 de septiembre-6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura- Jardín Botánico.

*Faríbula (Colombia). Martes 15 de septiembre-8.00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura- Jardín Botánico.

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*Kanajazz (Colombia). Miércoles 16 de septiembre- 8:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*Claudia Gómez (Colombia). Jueves 17 de septiembre- 6:30 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Bo

tánico.

*JS Ramírez Latin jazz Quinteto (Colombia). Jueves 17 de septiembre-8:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura.

*Mco/Mythos (Colombia). Viernes 18 de septiembre 5:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura-Jardín Botánico.

*Shades of Blues (Colombia). Sábado 19 de septiembre 8:00 pm Tarima Sura, Fiesta del Libro y la Cultura.