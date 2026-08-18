Alice Coltrane Turiyasangitananda: una música y un espíritu que resurgen con los ‘Ashram Tapes’

Reconocida compositora, música de jazz y líder espiritual, Alice Coltrane Turiyasangitananda (1937-2007) fue una luz para muchos (y fue también viuda de uno de los enormes del jazz, John Coltrane, y pianista en sus últimas bandas). Alice fue responsable de una obra pionera y virtuosa que recurrió al jazz, el gospel, el new age, los sonidos electrónicos, la música clásica moderna y una profunda espiritualidad.

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Los discos que lanzó como líder de banda a través de Impulse! y Warner Brothers, entre ellos Journey in Satchidananda (1971), Universal Consciousness (1971) y Eternity (1976), son ampliamente considerados trabajos clásicos.

A principios de la década de los 80, Coltrane fundó el centro espiritual Sai Anantam Ashram en las afueras de Los Ángeles, California, donde se retiró de la industria musical convencional y se dedicó por completo a la vida espiritual.

Nueva vida para música eterna

Según anunció el sello discográfico Matador Records, pronto se realizará el primer lanzamiento completo y autorizado de las cuatro grabaciones devocionales conocidas como Ashram Tapes, que Alice Coltrane Turiyasangitananda registró durante las décadas de los 80 y 90.

Originalmente, fueron distribuidas entre los miembros en cassette —la cuarta, en CD— en el Sai Anantam Ashram, al norte de Los Ángeles, y durante décadas no han estado disponibles en ningún formato. Algunas canciones del segundo, tercer y cuarto álbum fueron recopiladas en 2018 en The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiyasangitananda (Luaka Bop), mientras que una versión de la primera cinta, Turiya Sings, fue lanzada en 2021 como Kirtan (Impulse!), en una mezcla inicial que no incluía las partes de sintetizador.

Las grabaciones combinan gospel, cantos tradicionales de la India y jazz de vanguardia mediante sintetizadores, órganos y el coro del Ashram. Esta música transformadora verá la luz por primera vez en su forma original completa como parte de una nueva serie que restaurará fielmente y en su totalidad las mezclas, portadas y secuencias originales de Coltrane, en vinilo, disco compacto, cassette y todos los formatos digitales. Las fechas de lanzamiento se anunciarán próximamente.

Alice Coltrane Turiyasangitananda (1937-2007) fue compositora, música de jazz y líder espiritual. Foto: Radha Botofasina

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“La música divina es una virtud curativa; es un don de Dios que trae sanación y consuelo al alma. Esta música puede elevar el espíritu a una dimensión superior del ser, llena de paz y alegría. La música divina es el sonido de la vida verdadera, la sabiduría y la dicha. Esta música trasciende las fronteras geográficas, las barreras lingüísticas y la edad; y, tanto para quienes tienen educación como para quienes no, llega a lo más profundo del corazón y del alma, a lo sagrado y santo, como un sonido infinito de gloria que entra en el santuario del Señor”, explicó Alice “Swamini Turiyasangitananda” Coltrane, sobre este trabajo.

Palabra de su hija

Michelle Coltrane, cantante y compositora de jazz en su propia ley, hija de Alice Coltrane y Kenny Hagood, e hijastra de John Coltrane, expresó esto sobre el camino de su madre y su impacto en estos trabajos discgráficos.

“El voto de Alice de llevar una vida monástica abrió un camino que la acercó a antiguas recitaciones sagradas, voces, ritmos y melodías: sonidos divinos y etéreos que tendían un puente entre los reinos material y espiritual. Muchos interpretan esta experiencia como una vía hacia una comprensión profunda de la existencia humana.

"Musicalmente, es un reflejo puro del viaje vital que mi madre atravesaba en ese momento. Buscaba, de la manera más auténtica posible, una vida de devoción, trascendencia y elevación espiritual", dice su hija Michelle. Foto: Radha Botofasina

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Musicalmente, es un reflejo puro del viaje vital que mi madre atravesaba en ese momento. Buscaba, de la manera más auténtica posible, una vida de devoción, trascendencia y elevación espiritual. La música fue una ofrenda inspirada a la santidad y al sentimiento de este camino espiritual.

La profundidad de las ofrendas musicales de Turiya Alice Coltrane que ahora se ponen a disposición del público está alineada con un orden divino, algo de lo que Alice hablaba con frecuencia. Los artistas nunca dejan de crear".