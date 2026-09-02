¿Viaja a Bogotá? se viene una nueva edición de Jazz al Parque

Bogotá se prepara para una nueva edición de Jazz al Parque, que se celebrará este año en el Parque El Country los días 12 y 13 de septiembre.

“Este año, el festival parte de una pregunta: ¿qué ocurre cuando el jazz dialoga con los ritmos, las tradiciones y las identidades musicales de Latinoamérica? La respuesta podrá descubrirse a través de una programación que reúne artistas de diferentes territorios y generaciones, mostrando cómo las músicas de países como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile han aportado nuevas sonoridades a este género", señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

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“Para quienes visiten Bogotá en septiembre, Jazz al Parque será una experiencia para descubrir la ciudad a través de la música y encontrarse, en un mismo escenario, con distintas formas de entender el ritmo, la improvisación y la creación”, subrayó la entidad.

Un cartel que reúne sonidos de todo el continente

Entre los artistas internacionales estarán Arturo O’Farrill (Estados Unidos), Balta (Uruguay), Cimafunk (Cuba), Iraida Noriega (México), Tlapalería Don Chuy (México), Uli Costa y Afrosambajazz (Brasil).La representación nacional estará a cargo de Domingo Sánchez – Territorio Gauta (Barranquilla), Madera Jazz (Medellín) y Ricardo Gallo Cuarteto (Bogotá - Nueva York).

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El talento de la ciudad también tendrá un lugar destacado con los artistas distritales Daniel González, Dorado Kandua, Fatso, Libardo Cardozo, Malajazzviajante, Masato, Solange Prat y Urpi Barco.

Así, el festival propone un recorrido sonoro que atraviesa fronteras y demuestra que el jazz no es un lenguaje estático: se transforma cuando entra en diálogo con las músicas, historias y tradiciones de cada territorio.

Para los turistas, el festival se suma a la amplia agenda cultural de Bogotá, una ciudad que durante todo el año ofrece conciertos, festivales, gastronomía, patrimonio, arte y experiencias que permiten conocer diferentes expresiones de Colombia y Latinoamérica.

“Jazz al Parque 2026 también busca reunir a públicos de distintas edades alrededor de una programación que permite descubrir nuevas músicas y compartirlas entre generaciones. El Parque El Country será durante dos días el punto de encuentro para familias, visitantes, melómanos y viajeros que quieran disfrutar de un festival al aire libre y acercarse a las diferentes historias que hay detrás de las músicas que han transformado el jazz”, subrayó el Instituto de Turismo.