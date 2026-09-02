Quienes viven en Bogotá tienen múltiples posibilidades para darse una escapada de fin de semana. Muy cerca hay gran variedad de pueblos y destinos turísticos que se mueven entre montañas, páramos, lagunas, bosques y zonas rurales que generan paisajes muy diversos.

El municipio de Cundinamarca que comparte nombre con una ciudad del sur de España, un lugar con bellos paisajes y tradición

Además, la región conserva una importante herencia colonial, por lo que es posible encontrar destinos con calles empedradas, plazas, iglesias y casas tradicionales, junto con espacios naturales ideales para hacer planes al aire libre como senderismo y avistamiento de especies.

Lugares como Zipaquirá, Guatavita, Suesca, Choachí o La Vega permiten combinar naturaleza, historia, gastronomía y cultura sin necesidad de realizar desplazamientos demasiado largos.

Precisamente uno de esos lugares encantadores y que ha cautivado a los viajeros es Zipaquirá, un destino que reúne historia, arquitectura colonial, cultura y escenarios naturales, por lo que es una buena opción para quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de una escapada de fin de semana.

Zipaquirá es considerado uno de los pueblos más bonitos de Cundinamarca. Foto: Getty Images

Su historia se remonta a comunidades ancestrales que habitaron este territorio durante miles de años y encontraron en la sal una fuente para su desarrollo económico, social y cultural, según información del portal oficial de turismo Colombia Travel.

En este pueblo, considerado uno de los más bonitos de la región, destaca su arquitectura de estilo colonial, presente en buena parte de su centro histórico.

Sin embargo, hay un atractivo que se ha convertido en el gran símbolo de Zipaquirá: la Catedral de Sal. Esta gran construcción subterránea, levantada en el interior de una antigua mina, es reconocida a nivel internacional y constituye uno de los principales motivos por los que viajeros nacionales y extranjeros llegan hasta este municipio.

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Sin duda, este es un lugar que llama mucho la atención de los viajeros. Su ubicación bajo tierra, sus espacios tallados en roca salina y su particular propuesta arquitectónica la convierten en un sitio diferente y llamativo para propios y extraños, por lo que día tras día recibe la visita de cientos de turistas.

La Catedral de Sal no es lo único

Pero si bien la Catedral de Sal es icónica, lo cierto es que Zipaquirá tiene más encantos y cosas que ofrecer. Uno de los mejores planes es recorrer su centro histórico y descubrir construcciones que conservan parte de su pasado.

Catedral Diocesana de Zipaquirá en la Plaza de los Comuneros, uno de los principales atractivos de este municipio cundinamarqués. Foto: Getty Images

Sus calles empedradas y edificaciones coloniales, así como la Plaza de los Comuneros, complementan la oferta. Este último es uno de los lugares más representativos del municipio y un espacio clave para acercarse a los acontecimientos históricos que marcaron esta región.

Así mismo, está la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, un templo que destaca por su valor arquitectónico y religioso. A esta oferta cultural se suma el Museo Arqueológico, donde los visitantes pueden conocer diferentes vestigios y elementos relacionados con las comunidades que habitaron este territorio antes y durante la época colonial.

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Zipaquirá también tiene alternativas para quienes prefieren los espacios naturales. Por ejemplo, la Reserva Forestal Don Benito ofrece la posibilidad de alejarse del movimiento urbano, caminar entre zonas de vegetación y disfrutar de un entorno propicio para el descanso y el contacto con la naturaleza.